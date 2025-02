Guerra Israel - Hamás, en directo: Israel anuncia el hallazgo de un túnel de Hamás bajo el hospital de Al Shifa

Sigue en directo la última hora de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, la llegada de los españoles a Madrid, los bombrdeos y las últimas noticias hoy.

En la noche del viernes al sábado, un bombardeo contra un inmueble residencial en Jan Yunis, en el sur de la Franja, dejó 26 muertos y 23 heridos graves, dijo a la AFP el director del hospital Nasser de esta ciudad. En el hospital de Al Shifa de ciudad de Gaza, el más grande del territorio, la situación es "catastrófica" para los pacientes, que no tienen "agua ni comida", dijo su director Mohammed Abu Salmiya a la AFP. El complejo hospitalario, donde la ONU estima que se refugian unos 2.300 civiles, genera preocupación internacional desde la incursión de las tropas israelíes el pasado miércoles.

Cientos de personas han abandonado a pie el hospital Al Shifa de Gaza, asediado desde hace días por el Ejército israelí, según ha constatado un periodista de AFP, aunque el Ministerio de Salud de Hamás ha precisado que 120 heridos y un número indeterminado de bebés prematuros no han podido ser evacuados.

En concreto, la ONG ha matizado que sus trabajadores y los familiares de estos llevan sin poder salir desde el pasado sábado y ha señalado que durante este tiempo ha habido disparos contra el alojamiento de MSF, «afortunadamente no han causado víctimas», así como «combates de alta intensidad muy cerca de su ubicación».

El Ejército de Israel ha asegurado haber detenido un nuevo ataque procedente desde Líbano, poco después de informar de que habían sonado las alarmas en el norte del país. «Tras la alerta en el norte del país, nuestros cazas de defensa aérea han interceptado con éxito un misil aire-tierra lanzado desde territorio libanés contra un avión tripulado remotamente de las FDI», han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel. En la misma publicación, las FDI han matizado que las alertas se activaron «tras el lanzamiento de interceptores» y que no se había detectado «ningún cruce hacia territorio israelí».

Una manifestación liderada por familiares de los rehenes tomados por Hamás ha llegado a Jerusalén este viernes, apenas cuatro días después de salir desde Tel Aviv, para exigir a las autoridades más esfuerzos para la liberación de los retenidos por la milicia palestina.Yuval Haran, uno de los participantes en la marcha y familiar directo de un rehén de Hamás, ha aseverado que «el viaje no ha terminado», pues ha advertido de que los afectados por la ofensiva de Hamás del pasado 7 de octubre continuarán «por todos los medios» hasta lograr la liberación de sus familiares, recoge 'Haaretz'.

«Palestina se encuentra en el camino de una guerra de desgaste... Israel enfrentará una derrota definitiva y terminará en el basurero de la historia», ha dicho el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, en un mitin en la capital, Teherán, transmitido en vivo por la televisión estatal. «La batalla no ha terminado, el mundo islámico hará lo que tenga que hacer. Todavía quedan grandes capacidades (no utilizadas)», ha señalado Salami, sin referirse a posibles movimientos de Irán para unirse al conflicto.

Una crónica de Mikel Ayestaran, c orresponsal en Estambul

Una hora, ese es el tiempo que dio Israel al personal del hospital Al Shifa para evacuar el centro médico de referencia de la Franja de Gaza. Después de 72 horas de cerco total y del asalto al complejo en búsqueda de los túneles de los terroristas de Hamás, los militares lanzaron su ultimátum por altavoces, según informaron fuentes médicas a la agencia AFP. El director de los hospitales de Gaza, Mohammed Zaqout, confirmó que los soldados obligaron a vaciar el centro «a punta de pistola» y que 450 pacientes tuvieron que salir, dejando atrás a unos 120 que no tenían capacidad de caminar, incluidos decenas de recién nacidos. Esos 120 esperan una evacuación milagrosa por parte de la ONU o del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), que no se produjo durante la jornada.

La Casa Blanca afirmó este sábado que sigue "trabajando duro" para alcanzar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para liberar a los rehenes y marcar una pausa en los combates. "No hemos llegado a un acuerdo todavía, pero seguimos trabajando duro para llegar a un acuerdo", dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en la red social X (antes Twitter), desmintiendo una información del Washington Post según la cual ya se había alcanzado un pacto.

El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado este domingo la entrega diaria de una cantidad limitada de combustible a la Franja de Gaza, pese a las críticas vertidas por algunos ministros respecto a la decisión del gabinete de guerra, que autorizó la entrada de dos camiones diarios al enclave palestino. Fuentes oficiales citadas por el diario 'The Times of Israel' han indicado que los ultraderechistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, críticos con la medida, han votado en contra, algo que también ha hecho la ministra de Transportes, Miri Regev, del Likud de Benjamin Netanyahu.

El informe de Israel, basado en testimonios de milicianos de Hamás, destaca además que el Movimineto de Resistencia no tenía conocimiento de que se estaba celebrando este festival musical junto al kibbutz Reim, muy cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

«Esto no es aceptable. El principal objetivo es cortar la arteria vital del régimen sionista», ha defendido Jamenei, quien ha insistido en que «las naciones no deben dejar que la opresión del pueblo palestino sea olvidada, para lo que hay que continuar con las manifestaciones», según un comunicado publicado por la oficina del líder supremo de Irán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha hecho un llamamiento a los países musulmanes a cortar sus lazos diplomáticos con Israel «al menos durante un periodo limitado de tiempo» «Los gobiernos musulmanes deberían cortar sus relaciones políticas con el régimen sionista al menos durante un periodo limitado de tiempo», ha dicho, antes de indicar que, si bien algunos de estos países «han condenado los crímenes del régimen sionista en reuniones públicas», no han dado más pasos contra las autoridades israelíes.

El ayatolá Alí Jamenéi, guía supremo de Irán, declaró este domingo que «la derrota» de Israel en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza era «un hecho» y estaba ligada a la «incapacidad» militar de los «países occidentales». «La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Penetrar en hospitales y casas no implica una victoria porque la victoria significa la derrota del otro bando, lo que no logró hacer [Israel] hasta ahora y no logrará en el futuro», afirmó Jamenéi. «Esta incapacidad es también la de Estados Unidos y de los países occidentales», añadió, durante una visita al centro de desarrollo de las fuerzas aéreas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país.

"Salimos a las 9:30 de la mañana un grupo de 15-20 personas vestidos con camisetas azules que llevan el lema 'Bring them home now' (Traerlos a casa ahora)", explica a ABC Yves, quien completó la carrera realizando 42 kilómetros.

El ayatolá Alí Jamenéi, guía supremo de Irán, declaró este domingo que «la derrota» de Israel en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza era «un hecho» y estaba ligada a la «incapacidad» militar de los «países occidentales». « La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho . Penetrar en hospitales y casas no implica una victoria porque la victoria significa la derrota del otro bando, lo que no logró hacer [Israel] hasta ahora y no logrará en el futuro», afirmó Jamenéi.