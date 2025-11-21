Suscribete a
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

La Guardia Costera de Estados Unidos rectifica: considerará las esvásticas símbolos de odio

Responde así a una publicación de 'The Washington Post' de este jueves, que sacó a la luz la intención de la Administración de modificar la terminología

La Guardia Costera de Estados Unidos ya no clasificará las esvásticas ni las sogas como símbolos de odio

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos
Á. A.

«Donde dije digo, digo Diego». En un giro inesperado y precipitado de los acontecimientos, la Guardia Costera estadounidense ha anunciado que las esvásticas sí serán consideradas «símbolos de odio» prohibidos, apenas unas horas después de que el periódico 'The Washington Post' desvelara ... que pretendía cambiar esta catalogación a partir del 15 de diciembre.

