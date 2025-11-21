La Guardia Costera de Estados Unidos rectifica: considerará las esvásticas símbolos de odio

«Donde dije digo, digo Diego». En un giro inesperado y precipitado de los acontecimientos, la Guardia Costera estadounidense ha anunciado que las esvásticas sí serán consideradas «símbolos de odio» prohibidos, apenas unas horas después de que el periódico 'The Washington Post' desvelara ... que pretendía cambiar esta catalogación a partir del 15 de diciembre.

La Guardia Costerea publicó este jueves por la noche en Estados Unidos un documento en el que informaba de que tanto las cruces gamadas como las sogas continuarían considerándose «símbolos de odio», con lo que borraba un intento de suavizar su definición, tal y como ha vuelto a adelantar el periódico norteamericano. En un documento anterior esta rama de las Fuerzas Armadas pretendía pasar a definir estos objetos como «potencialmente divisivos», lo que provocó el rechazo de numerosos sectores.

«Los símbolos y banderas divisivos o que incitan al odio están prohibidos (...) Incluyen, entre otros, los siguientes: una soga, una esvástica y cualquier símbolo o bandera cooptado o adoptado por grupos basados en el odio como representación de supremacía, intolerancia racial o religiosa, antisemitismo o cualquier otro prejuicio inapropiado», reza el nuevo memorándum, emitido por el comandante interino del servicio, el almirante Kevin Lunday.

El documento también subraya que las banderas confederadas siguen estando prohibidas, excepto en contextos limitados o cuando forman parte de una exposición histórica o aparecen de manera poco relevante en una pintura. En este sentido, la directiva es idéntica a la preparada inicialmente para entrar en vigor el 15 de diciembre que ahora ha sido ya descartada.

Este viernes por la mañana no estaba claro quién había ordenado el intento de reclasificar estos símbolos, de acuerdo con 'The Washington Post'. Más allá de esta incertidumbre, quien sí se ha pronunciado al respecto ha sido la principal portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin, que ha criticado la publicación del periódico estadounidense y ha afirmado que era «demostrablemente falsa».

«'The Washington Post' está intentando celebrar una victoria difamando a la Guardia Costera de Estados Unidos para lo que ha fabricado una historia demostrablemente falsa de que ya no prohíbe o ha reducido la prohibición de esvásticas, sogas...», ha afirmado McLaughlin, que ha lamentado que esta rama de las Fuerzas Armadas tenga que defenderse de «calumnias infundadas y mentiras repugnantes de los medios de comunicación».

El tono de McLaughlin contrasta con la declaración previa de la portavoz principal de Lunday, Jennifer Plozai, que había reconocido que la dirección de la Guardia Costera pretendía revisar el asunto. Horas más tarde, la Adminsitración distribuyó el memorándum de Lunday con la nueva política.