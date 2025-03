Guaidó: «Me sentí doblemente perseguido en la Colombia de Petro»

En su primera rueda de prensa–celebrada este jueves en Miami– tras dejar Venezuela, el expresidente interino Juan Guaidó aseguró no estar abatido tras su expulsión de Colombia el pasado martes por orden del Gobierno de Gustavo Petro. Más bien, dijo sentirse con más fuerza para iniciar una cruzada internacional a favor de las elecciones primarias de la oposición y las presidenciales, y, también, de las víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro. En cuanto a su salida forzada de Bogotá, reconoció ante más de 70 medios, sentirse «perseguido en dos países», para luego detallar el accidentado viaje que lo había llevado a Colombia y, finalmente, a Miami, donde pudo abrazar a su madre después de tres años de separación.

El líder opositor, de 39 años, aclaró que no había pedido asilo a los EE.UU., pues su idea es regresar tan pronto como pueda a Caracas y continuar como candidato de las primarias de la oposición, que se celebrarán el próximo mes de octubre. Aunque sus planes de luchar en Venezuela todavía no han cambiado, el futuro inmediato resulta impredecible. «No sé lo que pueda pasar ni tengo los escenarios, pero tengo claro que no me gustaría que mis hijas pequeñas, la mayor de cinco años y la pequeña de un año y medio, fueran rehenes de la dictadura de Maduro».

En su travesía por Colombia, Guaidó explicó que fue chantajeado con la seguridad y la vida de su mujer, Fabiana Rosales, y sus dos hijas. «El canciller Leyva (ministros de Exteriores de Colombia) siempre mintió», dijo al tiempo que aseguró haber sido amenazado en público y en privado.

El domingo 23 de abril, Guaidó salió de forma intempestiva –y sin ningún anunció público– de Caracas hacia Bogotá con el fin de participar en la cumbre internacional sobre Venezuela convocada por Petro. «No puedo revelar los nombres de las personas que me acompañaron y me ayudaron en el trayecto por tierra, porque serían metidos en prisión y torturados inmediatamente. Crucé a pie el puente internacional fronterizo de Táchira y, en Cúcuta, compré un billete de avión a Bogotá. Pero me impidieron tomar el vuelo, por lo que tuve que ir por carretera en bus a Bogotá», explicó. En la terminal de autobuses en Bogotá fue interceptado por las autoridades el lunes y llevado directamente al aeropuerto internacional de El Dorado, donde tomó un avión a las 11 de la noche rumbo a EE.UU..

Agradecimiento a EE.UU.

Ante la pregunta de quién le había pagado el billete de Bogotá a Miami, Guaidó respondió, sin dar más detalles, que el único billete de avión que él adquirió fue el de Cúcuta a Bogotá. El líder opositor aprovechó para agradecer la intervención del Gobierno de EE.UU., que garantizó su integridad en el trayecto y salvarle la vida.

También agradeció la solidaridad que encontró en los funcionarios durante su viaje terrestre por Colombia, pero subrayó que guardaba una pésima impresión del Gobierno de Petro. «No pude asistir a la cumbre internacional de países, hay mucha soberbia por parte de Petro de no escuchar a las víctimas del conflicto de Venezuela».

En cuanto al balance de la cumbre, a la que acudieron representantes de 20 países –incluido EE.UU., y la UE–, afirmó que los resultados no hablan bien del Gobierno anfitrión colombiano que en unas horas lo expulsó. Y explicó que su intención al acudir a Bogotá era la de buscar apoyo internacional para las elecciones libres de Venezuela, subrayando que el levantamiento de las sanciones, como exige de inmediato el régimen de Maduro debe ser progresivo, y aplicado en función de los avances democráticos que se logren.

Guaidó acusó a Maduro de intentar «chantajear» a la comunidad internacional condicionando el inicio de un proceso electoral transparente al levantamiento previo de las sanciones, lo que implica «secuestrar» una de las reivindicaciones clave de la oposición, que incluye también la liberación de los 300 presos políticos y la habilitación de los políticos inhabilitados.