Suscribete a
ABC Premium

CLAVES DE LATINOAMÉRICA

El Grupo de Puebla se despuebla

La reencarnación del Foro de Sao Paulo como eje aglutinador de la izquierda suramericana ha tenido menos fuelle que su primera versión

La maldición de los «vices»

Maduro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una reunión en el estado de Táchira (Venezuela)
Maduro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una reunión en el estado de Táchira (Venezuela) EFE
Emili J. Blasco

Emili J. Blasco

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La segunda encarnación de la internacional de izquierda latinoamericana –el Grupo de Puebla, que vino a tomar el testigo del Foro de Sao Paulo cuando este perdió impulso– ha quedado seriamente tocada con las elecciones celebradas a lo largo de 2025 en la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app