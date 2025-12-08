Graban el asalto frustrado a una joyería en un centro comercial en Lisboa

Suscribete a
Última hora
El asaltante, con pasamontañas, rompió las vitrinas con una pata de cabra, metió 20.000 euros en joyas en una bolsa de plástico y echó a correr hacia la salida, donde lo detuvo la Policía

Imagen de archivo de un coche de la Policía de Portugal. PSP Portugal (X)
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Un hombre con la cara tapada con un pasamontañas ha intentado asaltar una joyería en el centro comercial Vasco da Gama de Lisboa. El asalto frustrado ha sucedido este domingo por la tarde y ha provocado momentos de tensión entre los visitantes, ya que el ... centro comercial, situado en la antigua zona de la Expo de Lisboa, suele estar especialmente concurrido en esta época del año, tanto por lisboetas como por turistas.

