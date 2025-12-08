Graban el asalto frustrado a una joyería en un centro comercial en Lisboa

Un hombre con la cara tapada con un pasamontañas ha intentado asaltar una joyería en el centro comercial Vasco da Gama de Lisboa. El asalto frustrado ha sucedido este domingo por la tarde y ha provocado momentos de tensión entre los visitantes, ya que el ... centro comercial, situado en la antigua zona de la Expo de Lisboa, suele estar especialmente concurrido en esta época del año, tanto por lisboetas como por turistas.

Según la información facilitada por el Comando Metropolitano de la Policía de Seguridad Pública (PSP), el hombre ha entrado en la joyería con el rostro cubierto y ha utilizado una pata de cabra para romper las vitrinas. En apenas unos minutos ha conseguido hacerse con varias piezas de oro, valoradas en unos veinte mil euros.

El momento del asalto ha sido grabado por varios visitantes que se encontraban en el lugar. En las imágenes, divulgadas por las televisiones lusas, se ve al individuo rompiendo las vitrinas con violencia y metiendo las joyas en una bolsa de plástico. Tras coger varias piezas, el asaltante ha salido corriendo en dirección a una de las puertas principales del centro, pero ha sido interceptado por los agentes de seguridad, que han logrado impedir su huida y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Algunos testigos han relatado que, en la carrera hacia la salida, al asaltante se le cayeron varias joyas, que fueron recogidas por otros clientes que abandonaron el lugar antes de que las autoridades pudieran identificarlos.

El hombre ha sido esposado y trasladado a una comisaría de la PSP para su detención y la formalización del proceso.