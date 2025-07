El Golf Force One, el coche blindado de Trump para disfrutar de su deporte favorito en Escocia

Para moverse por el mundo, Donald Trump ya tiene su limusina presidencial, 'The Beast' (La Bestia), estimada en 1,5 millones dólares (1,3 millones de euros), y su avión Air Force One. Ahora, el presidente de EE.UU. suma un nuevo transporte, el Golf Force One, un carrito blindado para llevar a cabo su actividad favorita: jugar al golf.

Este nuevo vehículo, un modelo Polaris Ranger XP modificado, cuenta con un equipo de placas blindadas, ventanas con protección balística y paneles reforzados. Este 'buggy' actúa como un auténtico escudo móvil que permite que el cuerpo de seguridad permanezca cerca del mandatario durante las actividades al aire libre.

El elemento más importante que porta dicho cochecito es el contorno del parabrisas, que indica que sus cristales son antibalas. Además, parece que sus lunas están tintadas, pero en realidad no es así. Estos vidrios son denominados 'armadura de seguridad', un sistema de varias capas que aumenta la resistencia en caso de impactos de bala.

Gary Relf, un experto en seguridad y blindaje, afirmó al diario británico 'The Sun' que, observando el automóvil y sus detalles, «este diseño parece preparado para resistir impactos».

El diario 'The Economic Times' calcula el precio de este transporte entre 50.000 y 140.000 dólares (43.300 y 121.300 euros).

Esta incorporación es la respuesta del equipo del presidente a sus reiteradas amenazas de muerte y sus dos intentos de asesinato. La primera vez fue durante un mitin en Pensilvania en julio del año pasado, cuando un hombre de veinte años disparó al mandatario y una bala le rozó la parte superior de la oreja derecha. Finalmente el tirador, Thomas Matthew Crooks, fue abatido por los agentes del servicio secreto.

El segundo intento ocurrió en septiembre, cuando el presidente disfrutaba jugando al golf en uno de sus campos de Florida. Su equipo de seguridad capturó a un hombre que se encontraba en unos arbustos con un rifle apuntando al magnate. El sospechoso, de 58 años e identificado como Ryan Wesley Routh, ya contaba con antecedentes y fue detenido por el FBI cuando se encontraba en su coche.

Durante la visita de Trump a Escocia, ha inagurado su propio campo de golf al nordeste del país, en Turnberry. Además, ha podido disfrutar de su juego favorito con total seguridad gracias al estreno de este nuevo vehículo, y con más de 1.500 policías escoceses y francotiradores alrededor de todo el campo.