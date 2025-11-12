Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre
Consulta los números premiados en el Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

Los Reyes protagonizan una controvertida ofrenda floral en la plaza de Tiananmen promovida por Moncloa

El líder chino ha calificado al monarca como «un buen amigo del pueblo chino» y ha destacado sus contribuciones al desarrollo de las relaciones entre China y España durante su encuentro bilateral en el Gran Palacio del Pueblo

Felipe VI inicia su visita a China llamando a profundizar las relaciones comerciales

El anti trumpismo de Sánchez marca el viaje de los Reyes a China

El presidente chino Xi Jinping (centro, izquierda) recibe al rey Felipe VI de España durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 12 de noviembre de 2025
El presidente chino Xi Jinping (centro, izquierda) recibe al rey Felipe VI de España durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 12 de noviembre de 2025

Angie Calero y Jaime Santirso

Enviada especial a Pekín

Con la bandera de España a un lado y la de la República Popular China al otro. Así amanecía esta mañana la plaza de Tiananmen, donde los Reyes han sido recibidos por el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan.

Situada al ... sur de la Ciudad Prohibida, a su alrededor se alzan el Gran Palacio del Pueblo –sede del Parlamento y de las recepciones de Estado– y el Museo Nacional de Historia, y es donde se encuentra la tumba de Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

