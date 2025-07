El Gobierno proeuropeo de Bulgaria supera la cuarta moción de confianza en seis meses

Las sucesivas mociones de confianza contra el Gobierno proeuropeo de Bulgaria de Rosen Zhelyazkov sólo están sirviendo para hacer evidente la división y profundos rencores que se imponen entre los partidos de oposición. Esta cuarta fue presentada incluso antes de que tuviese lugar la tercera.

La última iniciativa parlamentaria fue de los partidos ultranacionalistas y prorrusos 'Vazrazhdane' (Renacimiento), 'MECH' (Espada) y 'Velichie' (Grandeza), con el argumento de un supuesto fracaso en la política medioambiental y de gestión del agua. Las dos primeras mociones fallidas fueron presentadas por Renacimiento, por un «fracaso en política exterior», y por MECH, por un «fracaso en la lucha contra la corrupción». La tercera moción, debatida el 4 de julio, fue promovida por Renacimiento con el apoyo de Grandeza y MECH, y argumentaba un «fracaso en la política fiscal» del Gabinete.

Según la Constitución de Bulgaria, si la Asamblea Nacional rechaza una moción de censura, no puede presentarse otra con el mismo motivo durante los seis meses siguientes, así que la oposición echa mano de creatividad, pero todas persiguen el objetivo de echar del Gobierno a Zhelyazkov.

«La moción de censura en Bulgaria se ha convertido en otra cosa», afirma la politóloga Tatiana Burudzhieva, profesora de la Universidad de Sofía. «En las mociones de censura, la oposición debe tener una estrategia clara, y no sólo buscar la cantidad y la intensidad. El problema para mí es que la moción de censura se está convirtiendo en algo distinto de su esencia: ha de mostrar una alternativa. Y esta moción no ha mostrado ni políticas alternativas ni una garantía de que la oposición tenga en mente una alternativa para gobernar sin corrupción», explica, y concluye que estas mociones de censura «se están volviendo en contra de la propia oposición porque el hecho de que no se pueda mostrar ninguna alternativa sólo demuestra que el Gobierno es estable. Y ésa será probablemente la conclusión que se saquen los países europeos: que, a pesar de las tensiones, el Gobierno búlgaro está funcionando y la situación es suficientemente estable».

Entre los cambiantes pactos de colaboración de la oposición búlgara, destaca el último movimiento del partido «Continuamos con el Cambio», que ha anunciado que en adelante apoyará las mociones de censura «que no nos alejen de Europa», según las palabras de su líder Asen Vasilev. Se había abstenido en las reiteradas votaciones de censura hasta el 8 de julio, fecha en la que la UE tomó la decisión definitiva sobre la adhesión de Bulgaria a la zona euro, que empezará a circular oficialmente en el país desde el 1 de enero de 2026.

«A partir de ahora somos oposición; hemos declarado claramente que este Gobierno es perjudicial para Bulgaria», ha anunciado Vasilev, que hablaba únicamente en nombre de su propio partido y no en representación de todo el grupo parlamentario que comparten con Bulgaria Democrática. «Que 'Continuamos con el Cambio' apoye la moción de censura sin ton ni son no me sorprende, pero sí me entristece», comentó desde Roma el primer ministro Rosen Zhelyazkov. Planteó la pregunta retórica de si eso significa que el partido tendrá acciones coordinadas en el futuro con 'Renacimiento' y 'Grandeza', y si están buscando futuras coaliciones o mayorías.

Aunque las mociones de confianza no triunfen, por otra parte, cabe reseñar que los casos de corrupción justifican el descontento. La detención del alcalde de Varna, Blagomir Kotsov, acusado de corrupción en la organización de licitaciones públicas, ha sido uno de los últimos escándalos. «Ya hemos comenzado a trabajar con las instituciones europeas y esperamos una reacción bastante dura», ha dicho Zhelyazkov. El afectado, en cambio, asegura que «este caso demuestra que en Bulgaria reinan la justicia selectiva y la arbitrariedad».