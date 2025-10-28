Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno portugués aprueba la reforma de la ley de nacionalidad con la derecha radical

El acuerdo endurece las condiciones para acceder a la ciudadanía portuguesa y marca un giro más restrictivo en la política migratoria del país

El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía con la normativa para el transporte de personas

El primer ministro portugués, Luis Montenegro (abajo-C), reacciona durante el discurso del líder del partido de extrema derecha CHEGA, Andre Ventura (arriba)
El primer ministro portugués, Luis Montenegro (abajo-C), reacciona durante el discurso del líder del partido de extrema derecha CHEGA, Andre Ventura (arriba) AFP
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Luís Montenegro ha logrado este martes el respaldo del partido Chega para aprobar en el Parlamento portugués las alteraciones a la Ley de Nacionalidad, en una votación que consolida un entendimiento clave entre el Partido Social Demócrata (PSD) y la ... formación de André Ventura. El acuerdo endurece las condiciones para acceder a la ciudadanía portuguesa y marca un giro más restrictivo en la política migratoria del país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app