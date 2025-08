Ben Gvir y Smotrich, los dos 'halcones' de Netanyahu que sostienen su Gobierno pero dividen a Israel

Nadie duda de que el Estado de Israel está ganando militarmente la guerra que comenzó hace ya casi dos años, en octubre de 2023, en la franja de Gaza. Más complicado es atribuirle la victoria del relato, que no deja de debilitarse, tanto dentro ... como fuera de sus fronteras.

Una carta publicada este lunes por más de 550 exfuncionarios del Estado israelí, entre los que se encuentran antiguos generales del Ejercito, miembros del Mosad y el Shin Bet (los servicios de Inteligencia interior y exterior respectivamente); exintegrantes también de la Policía y del Cuerpo Diplomático, pone de manifiesto el descontento que se vive dentro del país. Entre ellos también hay quienes apoyaban la respuesta israelí al inicio de la contienda.

En esta misiva, reclaman al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponga fin a la guerra por considerarla actualmente «injusta e innecesaria», pues atestiguan que Hamás ya no representa un problema real para el Estado de Israel.

Sus firmantes enfatizan que el objetivo en este momento debería ser «acabar con la guerra, traer a los rehenes, detener el sufrimiento y formar una coalición regional-internacional que ayude a la Autoridad Palestina (una vez reformada) a ofrecer a los habitantes de Gaza y a todos los palestinos una alternativa a Hamás y a su ideología perversa».

El relato israelí sigue perdiendo fuerza día tras día entre una población que ya no se cree que la solución sea a través de las armas. La guerra, que va camino de cumplir su segundo aniversario, ha dejado ya más de 60.000 muertos en suelo gazatí, según asegura el Ministerio de Salud, dirigido por Hamás. También ponen en jaque al Gobierno de Benjamin Netanyahu las imágenes que se han viralizado esta semana, que muestran los estragos más duros de la falta de alimento en Gaza. Diversas agencias apoyadas por la ONU han afirmado que «el peor escenario posible de hambruna se está desarrollando actualmente en Gaza», la cual se ha cobrado ya la vida de 180 personas, entre ellas, 93 niños. Estas fotografías son un duro golpe para el Gobierno de Netanyahu.

Radicalismo en el Gobierno de Netanyahu

Otro asunto que está alimentando la rebelión interna en el país es el radicalismo de los 'halcones' de Nethanyahu: Itamar Ben Gvir, su ministro de Seguridad, y Bezalel Smotrich, titular de Finanzas. Ambos ministros fueron sancionados el pasado mes de junio por los gobiernos de Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, según informó el Ministerio de Exteriores de este último en una declaración conjunta. Estos dos dirigentes han mostrado actitudes contrarias al derecho internacional, tales como el fomento de colonias israelíes en territorio cisjordano y gazatí, a pesar de que el Gobierno de Israel ordenó desmantelarlas en el año 2005.

Itamar Ben Gvir es el líder del partido supremacista judío Sionismo Religioso y ha sido apodado como «ministro del caos» por la revista estadounidense 'New Yorker'. Ben Gvir es un conocido radical fiel seguidor de Baruch Goldstein, miembro del ilegalizado partido político Kach, quien mató a tiros a 29 palestinos en una mezquita en Hebrón en 1994. El ministro de Netanyahu lleva a sus espaldas diversas condenas por racismo y apoyo a organizaciones terroristas, pero estas penas no le impidieron hacerse abogado, especializándose en representar a judíos acusados de delitos relacionados con el terrorismo. El ministro ha abogado también por matar de hambre a los palestinos, insistiendo en que mientras haya rehenes israelíes no debe entrar agua ni alimento en Gaza. Además, ha repetido que se trata de una «oportunidad histórica» para «volver a ocupar» la Franja; en referencia a las colonias israelíes que existieron allí hasta que Israel las desmanteló en 2005.

Como colofón a este historial, que no es nada beneficioso para un Gobierno al que cada vez se le exigen más cuentas, ha provocado al mundo musulmán rezando este domingo ante la mezquita de Al Aqsa, la tercera más sagrada para el islam. Esta imagen ha recordado a la polémica visita que realizó en el año 2000 Ariel Sharón, entonces jefe de la oposición israelí, a la Explanada de las Mezquitas, la cual provocó graves disturbios y fue el detonante de la Segunda Intifada.

El segundo de estos 'halcones', Bezalel Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, también supone un grave problema para la legitimación internacional del Gobierno israelí. Según han publicado los medios israelíes, Smotrich llegó a defenderse de las críticas que le hacen afirmando irónicamente que «puedo ser una persona de extrema derecha, homófobo, racista y fascista, pero cumplo mi palabra». En este sentido, ha asegurado que «la homosexualidad no es sana para la ciudad» y también ha abogado por la separación de los hospitales materno-infantiles judíos y árabes. Fue él mismo también quien pidió al Gobierno ataques de represalia contra los palestinos en el año 2015, tras tras haber sido condenado en 2005 por participar en violentas protestas contra los planes de Israel de retirarse de Gaza.

Ejerce, además, como gobernador 'de facto' del territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde ha fomentado más colonias israelíes que nunca –ilegales según el derecho internacional– con el objetivo de dificultar la creación de un Estado palestino y de que Israel se anexione este territorio. «Ha llegado la hora de la soberanía (…)», escribió Smotrich en la red social X el pasado 5 de junio. «No nos detendremos hasta que toda la zona reciba su pleno estatus legal y se convierta en parte integral del Estado de Israel», añadió sobre Cisjordania, una semana después de haber aprobado 22 nuevos asentamientos. Solo desde octubre de 2023, Israel ha facilitado la creación de 40 nuevas colonias en Cisjordania, las que cuentan con el beneplácito del Gobierno de Israel.

Perdida de apoyo internacional

La imagen internacional que está proyectando Netanyahu sobre su propio país no ha hecho más que decaer, tal y como atestiguan diversas encuestas, como la más reciente del centro de estudios Gallup, que afirma que solo el 32% de los estadounidenses aprueban las acciones de Israel en Gaza, siendo la cifra más baja desde que inició la contienda. Con esto se muestra que cada vez es menos la gente que apoya al Estado hebreo en el conflicto, por entenderlo ya como un ataque desproporcionado y que está siendo alargado de forma innecesaria y cruel.

El rechazo de los gobiernos occidentales a las actitudes de Benjamin Netanyahu va también en aumento, y muestra de ello es la evolución del reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Francia, el Reino Unido y Canadá han anunciado que se unirán el próximo mes de septiembre a la lista de los 147 países de la ONU que ya reconocen a Palestina como país independiente. Este cambio de los gobiernos francés y británico en su política exterior dejaría a Washington como el único de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos) que no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina.

Alemania, por su parte, también rechaza una Gaza israelí, como afirmó el ministro de Exteriores germano, Johann Wadephul, en el encuentro que mantuvo el pasado viernes con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás. El gobierno de Merz aboga por que sea la ANP la encargada de la reconstrucción de la Franja, ya que para Alemania es la única que vela por los intereses de los palestinos, aunque no desea romper sus lazos de alianza con Israel, al que sigue considerando uno de sus aliados más importantes.