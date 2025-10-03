El Gobierno británico pide aplazar la protesta pro Palestina tras el ataque a la sinagoga de Mánchester

El Gobierno británico y la Policía instaron el viernes a los organizadores de la protesta a favor de Palestina prevista para este fin de semana en Londres a cancelar o posponer el evento, tras el mortal ataque a una sinagoga en el norte de Inglaterra, informa Reuters.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, rogó a los manifestantes a «dar un paso atrás» durante unos días para dar tiempo a la comunidad judía a llorar su pérdida y asimilar lo sucedido.

Dos personas murieron el jueves cuando un hombre atropelló con su coche a varios peatones y luego comenzó a apuñalarlos frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Mánchester.

La Policía identificó al agresor como Jihad al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria, que fue abatido en el lugar por agentes armados.

«El horrible atentado terrorista que tuvo lugar ayer en Mánchester habrá causado un gran temor y preocupación en las comunidades de todo el Reino Unido, incluida aquí en Londres», declaró la Policía Metropolitana.

La manifestación de este sábado fue organizada por Defend Our Juries para oponerse a la decisión que impiso el Gobierno británico en julio de prohibir el grupo pro palestino Palestine Action en virtud de las leyes antiterroristas, lo que convierte en delito ser miembro del mismo.

Desde entonces, se han celebrado varias protestas en apoyo al grupo y más de 1.500 personas han sido detenidas, muchas de ellas ancianas, por delitos relacionados con la prohibición.

La Policía Metropolitana afirmó que quería desplegar a todos los agentes disponibles para proteger a las comunidades afectadas por el atentado de Mánchester, pero que, en cambio, tenía que prepararse para una concentración de más de 1.000 personas en la plaza Trafalgar de Londres el sábado en apoyo a Palestine Action.

«Al optar por fomentar la violación masiva de la ley a esta escala, Defend Our Juries (los organizadores de la protesta) están desviando recursos de las comunidades de Londres en un momento en que más se necesitan», afirmó la Policía.

En respuesta a las autoridades, Defend Our Juries declaró que condenaba el atentado contra la comunidad judía en Mánchester. Afirmaron que era decisión de la Policía detener o no a los participantes en las protestas.

«Por lo tanto, les instamos a que den prioridad a la protección de la comunidad, en lugar de detener a quienes se manifiestan pacíficamente en contra de la absurda y draconiana prohibición de un grupo de acción directa nacional», declaró Defend Our Juries.

En las horas posteriores al atentado del jueves, se produjeron varias protestas a favor de Palestina en ciudades británicas. La policía se enfrentó a los manifestantes cerca de la residencia oficial del primer ministro en Downing Street, lo que provocó 40 detenciones.