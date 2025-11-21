El gobernador japonés da luz verde a reactivar la mayor central nuclear del mundo

El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, dio luz verde este viernes a la reactivación de la central nuclear más grande del mundo, un paso clave en el proceso de su vuelta a la operación.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa fue paralizada ... como los demás reactores del país asiático después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011.

Hanazumi dijo en una conferencia de prensa que «aprobaría» la reanudación de las operaciones de la central, que aún necesita la autorización definitiva del organismo regulador nuclear del país. Noticia Relacionada Suecia apuesta de nuevo por la energía nuclear tras cuatro décadas de abandono Rosalía Sánchez El país nórdico quiere triplicar su capacidad atómica en dos décadas para garantizar el doble de electricidad en 2045 Japón, un país pobre en recursos, quiere ahora reactivar la energía atómica y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados. Un total de 14 reactores, la mayoría en las prefecturas del este y el sur, ya han reanudado su funcionamiento tras la imposición de estrictas normas de seguridad. Kashiwazaki-Kariwa será la primera que la empresa operadora de Fukushima, Tepco, ponga de nuevo en operación tras el desastre.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión