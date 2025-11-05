Suscribete a
ABC Premium

De giros postales para la cantina a Biblias: Sarkozy recibe cientos de cartas y regalos de simpatizantes al día en prisión

Los simpatizantes del expresidente francés también le envían postales, libros e incluso chocolate

Una treintena de abogados denuncian al ministro de Justicia francés tras visitar a Sarkozy en prisión

Cartas recibidas por rl expresidente francés Nicolas Sarkozy
Cartas recibidas por rl expresidente francés Nicolas Sarkozy Instagram/@nicolassarkozy
Á. A.

Á. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todos los días, los abogados de Nicolas Sarkozy abandonan la prisión de La Santé con sacos de arpillera blanca cargados de un centenar de cartas cada uno. Es la correspondencia que el expresidente francés recibe de forma diaria de sus simpatizantes y que la ... prisión no puede almacenar por razones de seguridad y para no desbordar los 12 metros cuadrados de su celda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app