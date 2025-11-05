De giros postales para la cantina a Biblias: Sarkozy recibe cientos de cartas y regalos de simpatizantes al día en prisión

Todos los días, los abogados de Nicolas Sarkozy abandonan la prisión de La Santé con sacos de arpillera blanca cargados de un centenar de cartas cada uno. Es la correspondencia que el expresidente francés recibe de forma diaria de sus simpatizantes y que la ... prisión no puede almacenar por razones de seguridad y para no desbordar los 12 metros cuadrados de su celda.

Antes incluso de ingresar en la cárcel el pasado 21 de octubre, a Sarkozy ya le esperaban en su celda unas cincuenta cartas. Desde entonces, el ritmo se ha acelerado y se ha vuelto insostenible para la administración penitenciaria, hasta rozar las mil diarias, tal y como informa 'Le Figaro'. Así, cada día, sus abogados, Christophe Ingrain y Jean-Michel Darrois, acuden a este penal para recoger la correspondencia revisada por el servicio de correos de la prisión y para dar apoyo moral a su representado.

Noticia Relacionada El dolor de Carla Bruni tras ver en prisión a Nicolas Sarkozy: «Está destrozada», asegura su madre A.B. Buendía El expresidente francés ingresó el martes en la cárcel de la Santé tras ser condenado a cinco años por asociación ilícita

Entre las cartas, abundan los mensajes de respaldo. «Ánimo, rezo por ti», le traslada Eliane. «Nunca pensé que un día te escribiría, pero así son las cosas», señala Jean-Paul. «Apoyo y respeto, señor presidente», le confía Patrick en una postal enviada desde un pequeño pueblo de los Vosgos. «Sé fuerte, no estás solo», insiste Charlotte, según recoge el medio Europe1.

No obstante, el exdirigente galo no solo recibe misivas de ciudadanos franceses. «Voy a rezar por usted, todos deberíamos hacerlo. Siempre tendrás un lugar en el corazón de los búlgaros», le dice María en una carta en inglés, mandada desde Sofía y compartida en las redes de Sarkozy, en una muestra de que el cariño traspasa fronteras.

Más allás de las cartas y las postales recibidas por el exmandatario, entre los obsequios enviados por sus simpatizantes abundan los libros, muchos de ellos de temática religiosa, incluida la Bibla. De hecho, cuando Sarkozy entró en la cárcel, trascendió que había llevado consigo un ejemplar de las Sagradas Escrituras y otro de 'El Conde de Montecristo'.

Ahora bien, entre la paquetería también hay regalos más mundanos, como tabletas chocolate o giros postales para que el expresidente los gaste en la cantina de la cárcel, de acuerdo con el medio RTL. «Con toda mi fidelidad», rezaba la nota que acompañaba a unos dulces recibidos por el antiguo dirigente francés.

Para dar visibilidad a la situación, la cuenta de Instagram de Sarkozy ha publicado un vídeo con los miles de misivas, en el que el exmandatario ha prometido contestar todas estas muestras de cariño. «Sabed que ninguna carta quedará sin respuesta. El final de esta historia no está escrito», afirma, a falta de apenas cinco días para que el Tribunal de Apelación de París examine la petición de liberación presentada por sus abogados.