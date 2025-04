Giro de Trump tras su encuentro con Zelenski: amenaza ahora a Putin con sanciones y le acusa de boicotear la paz

Donald Trump sopesa nuevas sanciones contra Vladímir Putin tras detectar señales de que Rusia no quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, de regreso de Roma tras asistir al funeral del papa Francisco y reunirse brevemente con el ucraniano ... Volodímir Zelenski, expresó por primera vez escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz inmediato.

«No había razón para que Putin estuviera lanzando misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos, en los últimos días. Me hace pensar que quizá no quiere detener la guerra, que solo me está dando largas, y que tendrá que ser tratado de otra manera, quizá a través de la banca o de sanciones secundarias», escribió Trump en sus redes sociales. «Demasiada gente está muriendo».

El viraje en su discurso es notable. Solo un día antes, Trump había afirmado en la Casa Blanca que Ucrania y Rusia estaban «muy cerca de un acuerdo» y había llamado a mantener «negociaciones de alto nivel». El endurecimiento de su postura llega después de su encuentro con Zelenski en el Vaticano, un breve cara a cara de quince minutos celebrado antes del funeral, y tras los últimos bombardeos rusos que causaron varias víctimas civiles en la capital ucraniana, Kiev.

Trump, que durante meses había evitado atacar directamente a Putin, había centrado sus críticas en la gestión de Joe Biden y en las demandas ucranianas de recuperar territorios como Crimea. De hecho, en una entrevista reciente con la revista Time, Trump había insinuado que Crimea «permanecería con Rusia», calificando de «irrealistas» las exigencias de Zelenski.

Hasta llegó a criticar a Zelenski diciendo en redes que «si tanto quería Crimea, por qué no luchó por ella». (La península fue invadida en 2014, Zelenski es presidente desde 2018). La intensificación de los ataques rusos en los últimos días parece haber alterado la interpretación de Trump del conflicto.

Trump y Zelenski hablaron durante unos minutos durante el funeral del Papa Francisco en el Vaticano EFE

Reunión productiva

La reunión entre Trump y Zelenski, aunque breve, fue calificada por ambos lados como «muy productiva». Según fuentes ucranianas, se discutió la necesidad de lograr un alto el fuego total e inmediato y de avanzar hacia un «acuerdo de paz fiable y duradero». El propio Zelenski calificó el encuentro de «muy simbólico» y dijo que podría «convertirse en histórico» si se logran resultados concretos. El cara a cara lo facilitaron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Reino Unido, Keir Starmer.

Trump, por su parte, dejó abierta la puerta a endurecer las medidas contra Moscú. Hasta ahora, su equipo de asesores había abogado por negociar con Rusia desde una posición de fuerza, pero evitando escalar el conflicto. El mensaje publicado a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Estados Unidos, marca un cambio en esa estrategia.

Putin, que no acudió al funeral del papa para evitar una posible detención por una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, ha intensificado sus ataques a Ucrania en paralelo a los contactos diplomáticos. La Casa Blanca calificó la conversación entre Trump y Zelenski como «muy sustantiva» y anticipó que en los próximos días podrían anunciarse nuevos acuerdos.