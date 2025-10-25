Suscribete a
Cómo es el 'Gerald R. Ford', el súper portaaviones con el que Trump amenaza a Maduro y al narco

La nave es una isla flotante, con una longitud equivalente a tres campos de fútbol y en sus tripas se aloja una pequeña ciudad, una comunidad de más de 4.500 marineros

Trump refuerza la operación contra el narco en el Caribe con el despliegue del mayor portaviones del mundo

EE.UU. también atacará al narco en suelo colombiano y venezolano

Los portaviones USS Gerald R. Ford , en aguas del Atlántico en 2022
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El mayor barco de guerra jamás creado está ya rumbo al continente americano. El portaaviones 'Gerald R. Ford', la joya de la Armada de EE.UU., se ha convertido en el símbolo de la presión militar que Donald Trump ha puesto sobre ... los cárteles de la droga y contra el régimen al que responsabiliza de parte del narcotráfico, el de Nicolás Maduro en Venezuela.

