Un funcionario de Hamás dice no haber recibido el plan de paz de Trump por escrito

El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington.

Mahmoud Mardawi, funcionario de Hamás, reiteró el lunes que el grupo aún no ha recibido el plan de paz para Gaza por escrito del presidente estadounidense Donald Trump. Hizo estas declaraciones en una entrevista con Al Jazeera Mubasher TV poco después de la conferencia de prensa conjunta de Trump con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que el ministro israelí expresó su apoyo al plan estadounidense.

«Si Hamás lo rechaza, será el responsable», dijo Donald Trump, que añadió que en ese caso Israel tendrá libertad de actuación total contra la organización.

Por su parte, Netanyahu proclamó con solemnidad: «Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, porque cumple nuestros objetivos. Devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares y el poder político de Hamás, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel». Celebró que Gaza quede en manos de una autoridad civil y que la seguridad de la Franja permanezca bajo control israelí.

Los mediadores catarí y egipcio entregaron el plan de Trump a Hamás

Mediadores cataríes y egipcios se reunieron el lunes con Hamás para presentar al grupo militante palestino el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, según declaró a AFP un funcionario informado sobre las conversaciones. El primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Mahmoud Rashad, «se reunieron recientemente con los negociadores de Hamás y compartieron el plan de 20 puntos. Los negociadores de Hamás afirmaron que lo revisarían de buena fe y darían una respuesta», declaró la fuente, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el delicado tema de las conversaciones.