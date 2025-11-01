Suscribete a
ABC Premium

El Frente Polisario rechaza la resolución de la ONU que ampara la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental

Tras la votación en el Consejo de Seguridad, se niega a participar en negociaciones que «legitimen la ocupación» e insiste en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui

La ONU abraza el plan marroquí para el Sahara

La resolución de la ONU a favor de Marruecos fue celebrada con júbilo en las calles de Rabat
La resolución de la ONU a favor de Marruecos fue celebrada con júbilo en las calles de Rabat AFP

EP

Madrid

Euforia en Marruecos y decepción en los campos saharuis que quieren la autodeterminación. Después de que el Consejo de Seguridad de la ONU votara este viernes a favor del plan de Marruecos que establece su soberanía sobre el Sahara Occidental, el Frente ... Polisario rechaza participar en negociaciones que «legitimen la ocupación» de este territorio, antigua colonia española donde su población autóctona aspira a la independencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app