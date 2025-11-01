El Frente Polisario rechaza la resolución de la ONU que ampara la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental

Euforia en Marruecos y decepción en los campos saharuis que quieren la autodeterminación. Después de que el Consejo de Seguridad de la ONU votara este viernes a favor del plan de Marruecos que establece su soberanía sobre el Sahara Occidental, el Frente ... Polisario rechaza participar en negociaciones que «legitimen la ocupación» de este territorio, antigua colonia española donde su población autóctona aspira a la independencia.

«Si bien reafirma su firme disposición a participar de manera constructiva en el proceso de paz liderado por la ONU, el Frente Polisario subraya que no participará en ningún proceso político ni negociación basada en propuestas que busquen legitimar la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos y privar al pueblo saharaui de su derecho inalienable, innegociable e imprescriptible a la libre determinación y soberanía sobre su patria», defiende, según informa Ep.

En este sentido, el Frente Polisario afirma que «las posturas unilaterales que pretenden sacrificar el Estado de derecho, la justicia y la paz en aras de beneficios políticos a corto plazo solo agravarán el conflicto y pondrán en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de toda la región», según un comunicado recogido por la agencia de noticias saharaui SPS.

Noticia Relacionada Mohamed VI trata de aplacar las protestas sin mencionarlas y con un discurso hueco y sin reformas Carlota Pérez El Rey de Marruecos se dirige al Parlamento tras varias semanas de manifestaciones contra el Gobierno y el sistema educativo y sanitario, pero obviando las críticas al Gobierno

El Frente Polisario también recuerda que este mismo mes, a poco más de una semana de la cita en el Consejo de Seguridad, presentó al jefe de Naciones Unidas, António Guterres, una nueva propuesta para relanzar las negociaciones con Marruecos con vistas a alcanzar una solución que «prevea la autodeterminación del pueblo saharaui».

«(Presentamos) una versión ampliada de la propuesta de 2007 el 20 de octubre de 2025, como prueba adicional del sincero compromiso con el logro de una paz justa y duradera. (Seguimos) dispuestos a participar constructivamente en el proceso de paz y a entablar negociaciones directas con la otra parte, con base en el contenido de la propuesta ampliada y de conformidad con las resoluciones», argumenta el Frente Polisario.

Con todo, lamenta que la resolución aprobada con el voto de once miembros del Consejo de Seguridad de la ONU incluye «elementos» que «vulneran el estatus internacional del Sahara Occidental como cuestión de descolonización, socavan los cimientos del proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas y frustran los esfuerzos« de Guterres y de su enviado especial, Staffan de Mistura.