Francia recuerda el peor atentado de su historia mientras lidia con el auge islamista

«La amenaza terrorista sigue siendo muy alta», avisa el ministro del Interior a los diez años de los ataques

Cristina Garrido, madre del único español víctima del atentado de Bataclan: «No hay perdón que valga para los que asesinaron a mi hijo»

Víctimas del atentado en Bataclan el 13 de noviembre de 2015 son atendidas por los servicios de emergencia
Víctimas del atentado en Bataclan el 13 de noviembre de 2015 son atendidas por los servicios de emergencia AFP
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Con motivo del aniversario de los atentados del 13 de noviembre del 2015, Laurent Nuñez, ministro del Interior, ha presentado las medidas de seguridad tomadas con esta advertencia nacional: «La amenaza terrorista islámica sigue siendo muy alta». Y ha pedido medidas especiales a todos ... los prefectos de Francia, reclamando «una vigilancia excepcional».

