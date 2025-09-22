Suscribete a
Francia reconoce oficialmente el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

El presidente francés ha formalizado la nueva postura diplomática de su país, al calor de Reino Unido, Australia y Canadá

El reconocimiento francés del Estado palestino divide a Francia y Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron, este lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas
Javier Ansorena y Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en Nueva York

La 'semana grande' de la ONU arrancó este lunes dominada por la causa palestina, la guerra de Gaza y el último impulso diplomático a la llamada solución de los dos estados: el reconocimiento oficial por parte de Francia del Estado palestino, en medio de una ... cumbre al respecto liderada por su presidente, Emmanuel Macron, y Arabia Saudí.

