«Francia se hunde. Vámonos de vacaciones»

Emmanuel Macron, presidente, y François Bayrou, su jefe de Gobierno, han puesto en escena un drama político titulado 'Francia se hunde'. En familia, el jefe del Estado y su primer ministro había tomado esta decisión previa: «Puesto que Francia está en ... peligro, nos vamos de vacaciones, para pensar qué hacemos».

Días antes de que Macron pronunciase en el Elíseo su inquietante conferencia en la que afirmaba que «Europa vive los días más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial», su esposa Brigitte ultimaba los preparativos para las vacaciones: «Querido, te mereces un descanso. He pedido que nos acompañe un profesor de gimnasia y natación deportiva a Brégançon».

El Fuerte de Brégançom, en la diminuta localidad de Bormes-les-Mimosas -no lejos de Toulon, en el Mediterráneo francés-, es la residencia estival de los presidentes franceses. Brigitte ha regalado a su esposo una combinación para hacer pesca submarina, con escafandra, claro, acompañado de dos fornidos guardiamarinas.

En Pau, su pueblo, donde ha sido alcalde -en el suroeste-, la esposa de François Bayrou se ocupa de las vacaciones de su marido desde hace días. Según un confidencial, Madame Bayrou habría llamado a su esposo la mañana del martes para darle ánimos: «Hala, termina tu sesión cuanto antes. Y te vienes a casa a descansar, que lo tienes bien merecido».

Bruno Retailleau, ministro del Interior, ha recibido una orden personal de su jefe de Gobierno: «Este año no saldré de mi pueblo y mi región. Me encantan las fiestas de Biarritz y Bayona, en el País vasco francés. Debes ordenar la movilización de varias unidades especiales durante mis vacaciones».

Según varios sondeos concordantes, Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (extrema derecha) y Jordan Bardella, el presidente de ese partido, son las personalidades preferidas por los franceses para pasar las vacaciones. Si fuese posible.

Marine, como la llaman los dirigentes de su partido, está un poquito cansada, pero lleva semanas preparando sus vacaciones veraniegas, entre su Bretagne familiar y los territorios franceses de ultramar, en el Caribe.

¿Con quién pasa sus vacaciones íntimas Marine Le Pen? Ahhh… Secreto de Estado. Tras su última ruptura, Marine vive en compañía de una amiga íntima, desde la adolescencia y desea preservar su secretos más personales: «Estoy cansada de los hombres. Me aburren. Con sus líos, sus bajezas. Ya he tenido los maridos que me bastaron. Mis vacaciones las pasaré en la intimidad, oigan, descansando de los líos parisinos».

Bardella, el número dos del partido de Le Pen, viaja a menudo con su 'jefa', pero la trata de usted. Y pasa sus vacaciones, con frecuencia, en el norte de Italia, acompañado de una sobrina de Marine, nieta de Jean-Marie Le Pen. Bardella tiene amigos y amigas en Milán y habla bien de los vinos transalpinos. Es el yerno preferido para las madres francesas que tienen niñas casaderas.

Jean-Luc Mélenchon, por su parte, el líder de La Francia Insumisa (extrema izquierda), nació en el seno de una familia murciana que se desterró en Argelia, para instalarse en Francia con la guerra de Liberación. No pierde el tiempo con vacaciones 'no políticas'.

Las vacaciones de Mélenchon son un equilibrio entre sus distintas 'familias', comenzando por la compañía de familias militantes, en la Bretaña, por ejemplo, con mucha actividad político-publicitaria. Sin embargo, como antiguo militante trotskista, la vida íntima del líder izquierdista tiene muchas zonas oscuras. Su matrimonio con Bernadette Abriel no duró mucho. Y la hija vive mayormente con la madre. Después, Mélenchon se dice «soltero». Pero se le prestan varias relaciones con algunas militantes afortunadas.

Quienes lo han 'emparentado' amorosamente con una izquierdista de buen ver, Sophia Chirirou, han topado con un personaje que grita y gesticula con mucho brío, para mejor ocultar cuestiones íntimas, esenciales. Tras pedir la cabeza pública de Bayrou, decapitado, metafóricamente, Mélenchon tomó rumbo a la Bretaña, donde pasará unas vacaciones predicando el fin de la V Republica, que él propone sustituir por una VI si funciona como él desea la censura anunciada del Gobierno de François Bayrou y Emmanuel Macron.