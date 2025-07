Francia enfada a EE.UU. e Israel con su plan de reconocer a Palestina y abre otra brecha en Europa

El segundo anuncio de Emmanuel Macron en tres meses del reconocimiento del Estado de Palestina enfrenta a Francia con varios de sus principales aliados europeos, Estados Unidos e Israel, divide a la UE, es rechazado por la opinión pública ... nacional y está hipotecado por la crisis política que debilita la posición de París en la escena internacional.

A las pocas horas de conocerse el reconocimiento anunciado por Macron, Stefan Kornelius, portavoz oficial del Gobierno alemán, lo rechazó de manera frontal en estos términos: «El Gobierno alemán no considera oportuno su reconocimiento de un Estado palestino a corto plazo. La seguridad de Israel es de una importancia capital para Berlín».

En Roma, un portavoz de Hermanos de Italia, el partido de Georgia Meloni, también rechazó el reconocimiento propuesto por Macron, por esta razón: «Un Estado palestino que no reconozca a Israel significa que el problema esencial sigue sin resolverse».

La medida, en definitiva, divide profundamente a la Unión Europea (UE): solo doce de sus 27 miembros reconocen a Palestina, contra quince hostiles a ese reconocimiento.

En Londres, Keir Starmer, primer ministro británico, comenzó por evitar sumarse a la iniciativa macroniana, asegurando que el paso dado por el presidente francés debería ser parte de un plan más amplio para la seguridad de palestinos e israelíes».

Desde el otro lado del Atlántico, Donald Trump despreció la decisión de Macron por carecer, en su opinión, «de peso». «Es muy buen tipo, me gusta, pero esa declaración no tiene peso», afirmó el presidente de EE.UU. poco antes de embarcar hacia Escocia en alusión al jefe de Estado francés. Horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ya había expresado su disconformidad con este anuncio. Lo tildó de «imprudente» y aseguró que «sólo sirve para hacer propaganda de Hamás y hace retroceder la paz». Además, lo considera «una bofetada a las víctimas del 7 de octubre».

Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la medida «incentiva el terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán, como ocurrió en Gaza». «Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él», señaló.

En la escena nacional, el proyecto del presidente también atiza divisiones profundas. Según un sondeo publicado por el matutino conservador 'Le Figaro', el 72% de los franceses son hostiles al reconocimiento de un Estado palestino. La propuesta de Macron es apoyada por las izquierdas, deja muy dubitativos al centro y la derecha tradicional, y es criticada agriamente por la extrema derecha de Marine Le Pen, cuya formación preside el principal grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, sin que tampoco esté claro que pueda aprobar o rechazar tal propuesta.

Anuncio en abril y frenazo

Emmanuel Macron anunció por vez primera el reconocimiento de Palestina el mes de abril pasado, presentado como un «acontecimiento histórico»: «Nuestro proyecto es copresidir con Arabia Saudí una conferencia que podría terminar lanzando un nuevo proceso de paz. En un momento u otro debemos participar en esa dinámica colectiva, apoyando a quienes defienden Palestina, y, al mismo tiempo, pueden reconocer a Israel». Semanas más tarde, el mismo Macron anunció un frenazo en esa iniciativa, tras una sucesión de catástrofes que impedían llevar a la práctica tal ambición.

Apenas un mes después, el presidente francés ha anunciado un nuevo proyecto de reconocimiento de Palestina, presentado como una decisión personal: «Fiel a su compromiso histórico con una paz duradera en Oriente Próximo, he decidido que Francia reconocerá el estado de Palestina». El ministro francés de Asuntos Exteriores debe confirmar la idea, a «materializar» en septiembre en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tan ambicioso proyecto deberá sortear la grave crisis política e institucional de Francia, la más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962. Tras seis meses de negociaciones, sin éxito, el Gobierno de Emmanuel Macron, con François Bayrou como primer ministro, decidió irse de vacaciones hace semanas ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos del Estado en la Asamblea Nacional, primera cámara del Parlamento Nacional, aplazando hasta septiembre la discusión de las cuentas públicas.

Extrema izquierda y extrema derecha, las fuerzas mayoritarias en el parlamento, anunciaron que presentarían una moción de censura si el Gobierno de Bayrou, presidido por Macron, no respetaba sus líneas rojas.

El reconocimiento de Palestina no tiene nada que ver con la estabilidad del Gobierno francés. Pero un reconocimiento de Palestina con una Francia caída de hinojos en su crisis política, al borde de una moción de censura, daría una imagen confusa, de una utilidad práctica muy relativa, complicando mucho las relaciones de París con la mayoría de los Estados miembros de la UE.

Dos días antes del anuncio sobre Palestina, Bruno Retailleau, ministro del Interior y líder de la derecha histórica, declaró que «el macronismo no sobrevivirá a Macron». Confirmaba así la falta de entendimiento del presidente con buena parte de su frágil y heteróclita mayoría parlamentaria relativa.

Macron ha pedido a su primer ministro poner orden en su Gobierno. Orden o desorden que tampoco será un argumento de peso para afirmar la importancia de la deseada realidad del reconocimiento de Palestina.

El momento en que Macron espera reconocer al Estado palestino, en septiembre, coincidirá con el regreso de los diputados franceses de sus vacaciones para abordar el espinoso problema de la aprobación o censura de los presupuestos. Si Marine Le Pen (extrema derecha) o Jean-Luc Mélenchon (extrema izquierda) anunciasen un proyecto de censura del Gobierno, entre septiembre u octubre, el reconocimiento de Palestina correría el riesgo de verse envuelto en la confusa crisis política nacional.

Negociaciones en el aire

El revuelo por la propuesta de Macron se produce, además, en un momento delicado en la búsqueda de un alto el fuego para Gaza. Tres semanas después de su inicio, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Doha están en punto muerto, ya que tanto la delegación de EE.UU. como la israelí se retiraron este jueves de Qatar ante el estancamiento del proceso.

El presidente estadounidense culpó a Hamás. A su juicio, el movimiento islamista que gobierna Gaza no deseaba pactar una tregua. «Fue una lástima. Hamás no quería llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir», señaló Trump los periodistas. «Ahora solo nos quedan los últimos rehenes, y saben lo que pasa después de conseguirlos. Y, básicamente por eso, no querían llegar a un acuerdo», agregó.

Benjamin Netanyahu coincidió en que Hamás constituye un «obstáculo» para un acuerdo de liberación de los rehenes retenidos en la Franja. A su juicio, el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, «acertó» al atribuir a los islamistas la suspensión de la negociación. «Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de los rehenes», declaró en un comunicado. «En colaboración con nuestros aliados estadounidenses, estamos estudiando actualmente otras opciones para traer de vuelta a nuestros rehenes, poner fin al régimen terrorista de Hamás y garantizar una paz duradera para Israel y nuestra región», añadió.

Por su parte, un alto dirigente de Hamás acusó a Witkoff de tergiversar la realidad. Sus declaraciones «contradicen por completo el contexto en el que se desarrolló el último ciclo de negociaciones, y él lo sabe perfectamente. Se inscriben en una lógica de apoyo a la posición israelí», declaró a la agencia AFP Basem Naim, destacado dirigente de Hamás.