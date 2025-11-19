Los franceses musulmanes jóvenes coquetean con el islamismo

El 81% de los franceses musulmanes, de 15 a 24 años, estiman que su religión es más importante que el Estado, anunciando un cambio de gran calado en la Francia social y política tradicional.

Según las últimas estadísticas oficiales, Francia tiene hoy 68, ... 6 millones de habitantes. Entre el 10 y el 12% son musulmanes, confirmando que el Islam es la segunda religión nacional, cuando el número de católicos (29%) continúa decreciendo.

Esa realidad demográfica, bien conocida, está sufriendo cambios «extremistas»: mientras los franceses musulmanes de más de 40 / 50 años se alejan relativamente de las mezquitas y lugares de culto islámico, los jóvenes musulmanes, de 15 a 24 años, confiesan su atracción «profunda» por la religión, votando muy mayoritariamente a la extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI).

Noticia Relacionada Macron, en el décimo aniversario de los atentados de París: «El yihadismo deseaba asesinar nuestra libertad» Juan Pedro Quiñonero Blindada por la amenaza del terrorismo islamista, París recordó este jueves el atentado de hace diez años que se cobró 130 vidas en la sala Bataclan, el Estadio Nacional y varios bares

Según un sondeo publicado por el semanario 'Le Point' (liberal independiente), el 73% de los franceses musulmanes practican el ayuno durante el ramadán. La cifra es ligeramente superior entre los jóvenes: entre un 78 y un 83% de entre ellos dicen practicar el ayuno «religiosamente».

Esa afirmación religiosa profunda de la juventud franco-musulmana tiene varias dimensiones importantes: los Hermanos musulmanes se han convertido en una secta de implantación creciente, cuando el 38% de los franceses musulmanes aprueban las posiciones islamistas radicales.

Evolución inquietante. En 1970, «solo» el 70 de los franceses musulmanes sentían simpatía y aprobaban las posiciones islamistas. Treinta y cinco años más tarde, catolicismo y agnosticismo se han estancado o retrocedido, cuando las sensibilidades musulmanas (islamistas, salafistas, wahabistas, entre otras) han creciendo 13 puntos a escala nacional.

Hamás, «revolución necesaria»

Esa afirmación religiosa profunda confirma otra tendencia que viene de lejos: los franceses musulmanes jóvenes apoyan las tesis de Hamás en la escena política nacional, estimando que ese partido islamista encarna una «revolución necesaria». La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), el segundo partido político nacional, apoya esa tesis, con pocos matices.

Más allá de los enfrentamientos políticos tradiciones, el debate cobra una gravedad, muy particular, cuando los franceses musulmanes más jóvenes estiman que el Corán es «más importante» que la Constitución y el Estado.

Históricamente, todos los presidentes de Francia, desde hace varias décadas, han intentado el diálogo de fondo con los franceses musulmanes, ofreciendo ayudas de muy diversa naturaleza a las organizaciones musulmanas de la más diversa índole.

Sin embargo, la emergencia y consolidación de un islam joven y radical parece confirmar un fracaso histórico, que los rectores de las grandes mezquitas, comenzando por la Gran mezquita de París, tampoco consigue «frenar», cuando LFI no duda en «acompañar» y beneficiarse de una tendencia histórica que parece anunciar cambios profundos en la sociedad francesa tradicional.