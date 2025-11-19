Suscribete a
Los franceses musulmanes jóvenes coquetean con el islamismo

Consideran que la religión es más importante que el Estado y que Hamás encarna una «revolución necesaria»

Un manifestante propalestino sostiene una pancarta que dice "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", durante una manifestación en París
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

El 81% de los franceses musulmanes, de 15 a 24 años, estiman que su religión es más importante que el Estado, anunciando un cambio de gran calado en la Francia social y política tradicional.

Según las últimas estadísticas oficiales, Francia tiene hoy 68, ... 6 millones de habitantes. Entre el 10 y el 12% son musulmanes, confirmando que el Islam es la segunda religión nacional, cuando el número de católicos (29%) continúa decreciendo.

