Fracasa por falta de votos reforma tributaria de Boric

De manera sorpresiva, el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric fracasó ayer miércoles tras no alcanzar en la Cámara de Diputados los votos necesarios para que se aprobara la idea de legislar.

La iniciativa, uno de los pilares fundamentales de la administración frenteamplista, junto con las de pensiones y salud, fue presentada a finales del año pasado por el gobierno y desde entonces se habían realizado intensas negociaciones con la oposición.

El texto, además del alza de tributos a empresas y establecimiento de varios otros, contenía la creación de gravámenes al patrimonio, más conocido como «impuesto a los ricos». Este fue una de las piedras de tope que llevo a la derecha a anunciar, a comienzos de esta semana, que iba a rechazar el proyecto por la nula voluntad de las autoridades de conversar.

La reforma busca recaudar el 4,1% del PIB en impuestos en un plazo de cuatro años.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, perplejo por lo ocurrido, reconoció que ya hay pocas posibilidades de avanzar en esto por cuánto, si bien la Constitución le permite al presidente insistir en su iniciativa en el Senado, en dicha cámara requiere 2/3 de los votos, algo casi imposible de conseguir porque el oficialismo y la oposición están empatados.

Si bien el gobierno contaba con los votos necesarios en la Cámara para aprobar hoy la idea de legislar y luego comenzar a revisar el articulado en particular, un incidente ajeno al tema, ocurrido el martes, hizo naufragar los deseos del FA.

La reforma requería la mayoría de los presentes en la sala, es decir 78 de 155 diputados, y en el conteo de votos el proyecto obtuvo 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, las que por norma se suman al rechazo.

El gobierno contaba con los 78 votos, pero anteayer una diputada del FA se trenzó en un fuerte altercado con el ministro de Educación, razón por la cual, ayer miércoles se retiró de la sala al momento de votar y otras dos diputadas la acompañaron, haciendo fracasar la iniciativa.

Cuando la cámara de origen rechaza la idea de legislar, el proyecto no puede volver a presentarse hasta un año después a no ser que se insista con un quorum superior ante la cámara revisora, camino que por el momento Boric no considera.