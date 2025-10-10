Suscribete a
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

La Fiscalía presenta cargos contra Reyes Rigo, la única española de la flotilla retenida en Israel por morder a una funcionaria

Tras concluirse la investigación policial se ha presentado un escrito de acusación en el juzgado de paz de Beerseba por causar lesiones a un trabajador médico

Portugal sí que obliga a los repatriados de la Flotilla a pagarse el vuelo desde Israel

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: última hora y reacciones

La Fiscalía de la región de Neguev ha presentado cargos contra la activista española Reyes Rigo
La Fiscalía de la región de Neguev ha presentado cargos contra la activista española Reyes Rigo redes sociales

La Fiscalía de la región de Neguev ha presentado cargos contra la activista española Reyes Rigo,detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza, y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, ... según ha informado este viernes la Policía de Israel, por morder a una enfermera.

