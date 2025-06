Fiscalía pide 13 años de cárcel para Jorge Glas y Carlos Bernal y el pago de una millonaria reparación

Aunque en su testimonio el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, aseguró no haber robado nada, la Fiscalía general del Estado pidió la pena máxima de 13 años de cárcel para él y para el exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, por ... el delito de peculado, así como el pago de 225 millones como reparación. El fiscal subrogante, Wilson Toainga, dispuso también que los dos procesados pidan disculpas públicas.

Al pedido del Ministerio Público se sumaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Procuraduría General del Estado.

En el quinto día de la audiencia de juzgamiento, este domingo 22 de junio, Glas se tomó dos horas para dar su versión, y dijo ser inocente. Aseguró que el Gobierno del que fue parte (con Rafael Correa como presidente) tomó medidas macroeconómicas a través de políticas contracíclicas. «Yo no me he robado un centavo porque no he asignado un dólar ni lo he administrado. Señores magistrados, me estoy jugando la vida; la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo», dijo.

El fiscal Toainga aseguró haber logrado demostrar que Glas y Bernal no priorizaron los servicios de salud, educación y vivienda para los afectados del terremoto de 2016, sino que desarrollaron proyectos ajenos a ese objetivo, por lo que pidió la pena máxima que establece el Código Integral Penal (COIP).

Los abogados de la defensa de Glas y Bernal intentaron desacreditar la teoría de la Fiscalía de que sus clientes cometieron peculado, bajo el argumento de que no firmaron ningún contrato ni manejaron el dinero de la reconstrucción (tras el terremoto de Manabí), por lo que no pudieron haber malgastado.

El abogado de Carlos Bernal también cuestionó que se imponga una reparación integral de más de 200 millones de dólares, que es la suma del costo de las obras bajo investigación, porque dijo que las obras se ejecutaron y están en poder del Estado.

Tras escuchar los alegatos, la jueza Mercedes Caicedo suspendió audiencia y anunció que se reanudará el lunes 23. Será entonces cuando el Tribunal de a conocer la sentencia.