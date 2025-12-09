Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 9 de diciembre

La Fiscalía de Honduras pide a Interpol la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump

Salió de prisión la semana pasada, donde cumplía una condena de 45 años por tres cargos de narcotráfico

El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández reuters

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía de Honduras ha pedido este lunes la captura internacional del expresidente del país Juan Orlando Hernández, después de que la semana pasada saliese de prisión gracias al indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 ... años por tres cargos de narcotráfico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app