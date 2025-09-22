Suscribete a
Aitana Bonmatí y Dembélé ganan el Balón de Oro

La Fiscalía de Brasil acusa a Eduardo Bolsonaro por «coacción» durante el juicio de su padre

La denuncia contra el hijo del expresidente señala que se mudó a EE.UU. en busca del apoyo de Trump, consiguiendo que este impusiera sanciones y aranceles a la economía brasileña, así como contra autoridades del poder judicia, como represalias

Estados Unidos vuelve a presionar a Brasil tras la condena a Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, durante un acto ultra conservador en Estados Unidos
Eduardo Bolsonaro, durante un acto ultra conservador en Estados Unidos
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

La Fiscalía General de Brasil presentó este lunes una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coacción en el proceso judicial contra su padre, ahora condenado a más de 27 años de prisión. La ... acusación también incluye al empresario y productor de contenido Paulo Figueiredo, que es aliado de la familia Bolsonaro.

