El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, es acusado por una segunda mujer de acoso sexual

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha vuelto a ser acusado por supuesta conducta sexual inapropiada, un testimonio que llega tan solo unos meses después de que el influyente abogado británico decidiera retirarse temporalmente del cargo mientras avanzaba una primera investigación en su contra por acoso sexual.

Ahora, una segunda mujer ha acusado a Khan de «acosarla, presionarla para mantener relaciones sexuales y abusar de su autoridad» en 2009, cuando tenía unos 20 años y trabajaba para él como becaria, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

Khan, que ha negado cualquiera de estos comportamientos, permanece alejado del cargo a la espera de que resuelvan estas acusaciones. Así, ha dicho permanecer «a la espera» de que finalicen las pesquisas para reincorporarse a su puesto de trabajo.

En declaraciones al citado periódico, la mujer ha asegurado que Khan abusaba de su poder y describió su actitud como un «embate constante». «No debería haber hecho lo que hacía. Era mi jefe», ha apuntado bajo condición de anonimato.

En octubre de 2024, el propio TPI abrió una investigación para esclarecer si el fiscal jefe había incurrido en algún tipo de «mala praxis», después de que se publicara una información que desvela un supuesto caso de acoso sexual a una empleada.

Sin embargo, Khan ha asegurado que tanto él como la corte están siendo víctimas «de un amplio abanico de ataques y amenazas« por su labor judicial, especialmente por haber emitido órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

Durante el mandato de Khan, el TPI emitió además órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crímenes de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas capturadas en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.