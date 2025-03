Finlandia se deja seducir por Trump con la venta de submarinos y un rompehielos: «Lo que hace es correcto»

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha realizado este fin de semana una «visita informal» a Trump en Florida, en su villa Mar-a-Lago. Se reunieron para desayunar, jugar al golf y almorzar juntos. También discutieron temas de política exterior, incluida Ucrania, ... según ha confirmado la oficina de Stubb en Helsinki.

Trump ha reiterado su interés en Groenlandia, que es parte de una creciente competencia internacional por el control del Ártico y que considera asunto de «seguridad nacional» para Estados Unidos. Y al hilo de todo esto han hablado también de la posible compra de gran cantidad de submarinos y rompehielos finlandeses por parte de Washington. Trump ya planteó la compra de los rompehielos durante su primer mandato, en conversaciones con el presidente Sauli Niinistö.

Finlandia es el principal fabricante mundial de rompehielos. Alrededor del 80 por ciento de los que circulan fueron diseñados por empresas finlandesas, y alrededor del 60 por ciento fueron construidos en astilleros finlandeses.

En su primera conversación telefónica con Stubb, después de su reelección, Trump volvió a mencionar el asunto, que ha cobrado relevancia en Mar-a-Lago. «En Estados Unidos, estos asuntos son decididos por el presidente Donald Trump, y ha anunciado públicamente en varias ocasiones que quiere rompehielos y considera que la cooperación con Finlandia es excelente«, ha declarado Stubb tras la mañana de golf.

Espera que el proyecto avance a negociaciones concretas, aunque espera que el proceso sea largo. Su visita al astillero de Rauma la semana pasada estuvo seguramente relacionada con la información relevante sobre un posible calendario de entrega. «Podemos sacar la conclusión del día que pasamos juntos de que la relación entre Estados Unidos y Finlandia ciertamente dio otro paso adelante», ha reconocido el presidente de Finlandia, sin reparar en que este acercamiento es una cuña de división entre los países nórdicos, volcados en la defensa de Groenlandia, e incluso en la UE y en la OTAN, hacia las que Trump mantiene una posición hostil.

Las primeras declaraciones de Stubb tras el encuentro muestran un giro favorable a Trump, cuyas posiciones hacia la UE califica de «correctas». «Aún no he oído a nadie serio dentro de la administración estadounidense, y subrayo a nadie serio dentro de la administración estadounidense, decir que, de alguna manera, se están retirando de la OTAN«, ha restado importancia a la amenaza, »lo que el presidente Trump está haciendo ahora es correcto, está presionando a los estados europeos para que aumenten su gasto en defensa y asuman una mayor responsabilidad por su propia seguridad».

Insiste en que ha transmitido a Trump un mensaje de fuerte apoyo a Ucrania, tanto de Finlandia como del resto de Europa. Ha confesado que, durante las horas de distendida charla, Trump le preguntó por su opinión sobre el presidente ruso Vladímir Putin. «Solo ha habido un iniciador en la guerra de agresión. Hice hincapié en que no se puede confiar en Putin. También pude compartir los últimos mensajes del presidente Zelenski, tanto de las negociaciones de alto el fuego como de otros tipos», ha dicho el presidente de Finlandia.

Según Stubb, ha dejado claro a Trump que para iniciar un alto el fuego sin condiciones se necesita una fecha precisa. El finlandés ha propuesto el 20 de abril, en Pascua y coincidiendo con los tres primeros meses de Trump en el cargo.

Ambos dialogaron sobre un posible sistema de sanciones que se activaría si Rusia no aceptaba el alto el fuego o lo rompía. Según Stubb, el senador Lindsey Graham, que participaba también en la ronda de golf, propondrá el asunto en los próximos días con unos 50 senadores. «Si Rusia no acepta el alto el fuego, es muy poco probable que se involucren plenamente en las negociaciones de paz», anvanzó el presidente de Finlandia.

Al final de la visita, Trump felicitó a Stubb por ser un buen jugador y el finlandés se sinceró: «Cuando me fui a Estados Unidos a estudiar con una pequeña beca de golf, mi padre me dijo: 'Lo que sea que te pase en el golf, probablemente te será útil durante toda tu vida'. No había creído que sucedería de esta forma».

Finlandia: el puente entre EE.UU. y Europa

Stubb trasladará el contenido de la sesión de golf hoy al primer ministro británico, Keir Starmer, que se ha convertido en el nombre fuerte en la «coalición de países dispuestos» que impulsan las conversaciones de paz en Ucrania. «Junto con el presidente francés Macron y, tal vez en el futuro, con el futuro canciller Friedrich Mertz, está liderando en muchos sentidos la línea europea y actuando como un mediador de paz. Me informará sobre los próximos pasos que se están dando», ha adelantado el finlandés.

Según Stubb, que ni siquiera ha mencionado la reunión de ministros de Exteriores que tiene lugar hoy en Madrid, Starmer y Macron podrían formar el núcleo del equipo europeo de negociaciones de paz. El papel de Finlandia sería de apoyo y mediación. «En este momento, veo el papel de Finlandia en ser capaz de articular los mensajes de los europeos a los Estados Unidos y los mensajes de los estadounidenses a los europeos. Si es de algún beneficio para el paquete general, entonces bien».

Stubb también se reunirá con Richard Moore, director de la Inteligencia Exterior británica.

Los motivos por los que Trump parece sentirse cómodo hablando con Stubb son que hablan el mismo lenguaje, tanto político como militar, salvando las distancias. Stubb lidera el ala liberal de su partido, Kokoomus, que dirige el gobierno de coalición con los ultraderechistas finlandeses. Es «viejo amigo y colega» de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Putin, y ha convertido al ejército finlandés en el mayor de la UE, con 900.000 soldados, 280.000 de reserva.