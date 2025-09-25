Reencuentro en Gaza: el niño que huía con su hermano a hombros en Gaza ya está con su padre

Sin poder contener las lágrimas pero guiado por su determinación, a finales de la semana pasada el pequeño Jadou caminó durante kilómetros entre los escombros de la Franja de Gaza con su hermano Khaled a hombros para alejarse del horror de la guerra. Sin noticias sobre el paradero del resto de su familia, la imagen de ambos huyendo del conflicto captó la atención del fotógrafo Ahmed Younis, que inmortalizó el momento en un vídeo que dio la vuelta al mundo.

Convertidos en un símbolo de la resiliencia, la historia de los dos hermanos ha tenido un final feliz. Después de llegar a pie a Jan Yunis (a unas seis horas a pie de Ciudad de Gaza), ambos se han reunido con su padre en un campamento de refugiados, donde Younis los ha vuelto a filmar en unas imágenes diametralmente opuestas a las de la semana pasada.

Mientras jugaba con su hermano en el interior de una tienda, Jadou ha explicado cómo fue su fuga: «Yo estaba en el norte de Gaza y no encontraba a mi madre y mi padre. Cargué a mi hermano y caminamos hacia el sur. Yo lo llevaba y, en un determinado momento, nos sentamos a descansar un poco».

Sobre la situación de la familia se ha expresado también el padre de los dos niños: «Mi familia ha estado completamente dispersa. La madre cogió a las niñas y escapó. Jadou fue fiel a su hermanó, lo cogió y huyó. Anduvo kilómetros y sobrevivió, gracias a Dios».

«Cada niño tiene un sueño. Mi hijo Jadou tiene el de convertirse en profesor en el futuro», ha explicado su padre a Younis en el vídeo. Sus palabras, en medio de la crudeza de la guerra, son el vivo ejemplo de que la esperanza busca siempre el más mínimo resquicio para sobrevivir.