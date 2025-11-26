Suscribete a
Una filtración empaña la presentación del presupuesto británico y coloca a la ministra de Economía bajo una intensa presión política

Antes de que la ministra de Economía compareciera ante la Cámara de los Comunes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria publicó por error el análisis completo del plan fiscal

Los críticos a Starmer ya le buscan sustituto en su mayor crisis interna

Rachel Reeves, ministra de Economía británica
Rachel Reeves, ministra de Economía británica REUTERS
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La presentación este miércoles del llamado «Autumn Budget», la actualización anual de otoño en la que el Gobierno del Reino Unido revisa su plan fiscal, quedó marcada por un incidente que acentuó la sensación de fragilidad que atraviesa el gobierno, en uno de sus ... momentos más bajos desde que el Partido Laborista regresó al poder el año pasado. Y es que antes de que la ministra de Economía, Rachel Reeves, compareciera ante la Cámara de los Comunes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) publicó por error el análisis completo del plan fiscal. El organismo se disculpó por lo que definió como un «error técnico», una explicación que no impidió que la oposición lo calificara de «indignante».

