La familia del primer ministro Bayrou, en el centro del mayor escándalo de violencia escolar y pedofilia de Francia

Hélene Perlant, Hélene Bayrou de soltera e hija de François Bayrou, primer ministro francés, jefe de Gobierno de Emmanuel Macron, ha publicado un libro escandaloso contando por lo menudo cómo fue apaleada por un sacerdote católico profesor en el instituto Notre-Dame de Bétharram, donde su madre enseñaba el catecismo.

El instituto se encuentra en la diminuta localidad de Lestelle-Bétharram (800 habitantes), muy cerca de Pau (79.000 habitantes), en la región del Bearn, en el noroeste y la frontera con España. Allí, Bayrou ha sido una figura política de primer orden desde hace medio siglo.

Hace semanas, más de 200 víctimas de violencias físicas y sexuales cuando eran niños y adolescentes escolarizados, presentaron varias denuncias privadas y colectivas, destapando los casos de pedofilia en el instituto Notre-Dame de Bétharram.

Alain Esquerre, historiador y portavoz de las víctimas que han decidido contar su historia íntima y dramática en público por vez primera, ha declarado: «Bétharram es el escándalo de pedofilia más grande de la historia de Francia. Estamos solo ante el principio de una historia atroz que afecta a toda la nación».

La esposa de Bayrou era profesora de catecismo en ese instituto, famoso en toda la región donde el primer ministro es una histórica figura política regional.

Hélene Perlant tiene hoy 53 años y ha decidido romper el silencio de las violencias físicas que sufrió en su adolescencia, víctima de un sacerdote del instituto, durante las vacaciones veraniegas de sus catorce años. La hija del primer ministro francés publica un libro titulado «El silencio de Bétharram», y afirma: «Me cogió por los pelos, una noche, me tiró por los suelos, para darme patadas y puñetazos por todos el cuerpo. Tú, la hija de Bayrou, eres una insolente como tu padre. Y eso lo arreglo yo, a palos».

Perlant continúa contando su historia de este modo: «El sacerdote estaba muy gordo, pesaba unos 120 kilos. Me arrastró por el suelo. Hablando con crudeza, me oriné, me hice caca, del susto, de la paliza. No pude dormir aquella noche. El cura y otros curas de Bétharram funcionaban como una secta, impunes. Nadie hablaba. Nos daba miedo. Y ellos se aprovechaban y nos martirizaban».

Casada y con dos hijos, profesora, Hélene Perlant continúa contando su historia de este modo: «Mi padre no sabía nada hasta ayer mismo. Inconscientemente, quizá he querido protegerlo de los ataques políticos que sufría entonces y ahora, cuando me siento obligada a hablar, publicar y declarar como víctima de la mafia de aquel colegio católico».

Tras las revelaciones de su hija, Bayrou ha declarado: «El corazón se me parte conociendo, ahora, tantos años después, el drama sufrido por mi hija».

El padre Lartiguet, el agresor de la hija del primer ministro francés, falleció en el año 2000, sin que nadie contase aquella y más historias de otras mujeres. Las revelaciones de la hija de Bayrou confieren al escándalo de violencia física y pedófila en un instituto de enseñanza católico una importancia excepcional.

Comisión investigadora

Bayrou tendrá que declarar ante una comisión investigadora, que intenta establecer la «cadena de negligencias» que permitieron el funcionamiento del instituto Notre-Dame de Bétharram, cuando las violencias fueron denunciadas desde hace años sin que la autoridad política local (Bayrou) y la autoridad política nacional (sucesivos gobiernos de izquierda y derecha) decidiesen intervenir. Nadie olvida que Bayrou también fue ministro de Educación Nacional entre 1993 y 1997. Su hija había sido apaleada pocos años antes en el colegio que estaba bajo su «control administrativo», donde su esposa era profesora de catecismo.

El proceso de las denuncias presentadas por más de 200 víctimas corre el riesgo de ser largo y completo. Tiene tres dimensiones, íntima o familiar, educativa y política.

En el terreno político, Bayrou insiste en que nunca conoció la tragedia de violencia física y pedófila que transcurría en el instituto de su esposa y su hija. Sin embargo, las noticias del escándalo lo salpican a diario.

En el marco del sistema escolar francés, se trata del mayor escándalo de pedofilia y violencia física en la historia de Francia. Detalle nada baladí, que corre el riesgo de desenterrar negros horrores.

En el terreno familiar, los padres y la hija Bayrou viven ellos mismos una historia trágica: el silencio de los padres sobre el instituto y las denuncias de la hija sobre el mismo corren el riesgo de desenterrar viejos fantasmas familiares.

