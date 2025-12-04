Suscribete a
ABC Premium
Última hora
RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

Falta un cuerpo para cerrar la crisis de los rehenes abierta por Hamás el 7 de octubre

«Estamos decididos a traer a Rani para darle sepultura en Israel y no escatimaremos esfuerzos para hacerlo», afirma Netanyahu

Israel y Egipto lanzan mensajes opuestos sobre la posible reapertura del paso de Rafah

Manifestación reciente en Israel para exigir la devolución de los restos de los rehenes Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak
Manifestación reciente en Israel para exigir la devolución de los restos de los rehenes Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak Reuters
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La crisis de los rehenes capturados por las facciones palestinas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 está en su recta final. Israel confirmó que el cuerpo entregado el miércoles es el del trabajador agrícola tailandés Sudthisak Rinthalak y esto ... significa que el último cuerpo que queda por devolver es el del sargento de Policía Ran Gvili.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app