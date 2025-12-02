El expresidente hondureño condenado por narcotráfico es liberado por Trump

La liberación de Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por facilitar el paso de cientos de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, quedó confirmada este martes. El expresidente hondureño abandonó la penitenciaría federal de Hazelton, en West ... Virginia, después de recibir un indulto firmado por Donald Trump. Su salida fue verificada por el Buró Federal de Prisiones y anunciada públicamente por su esposa, Ana García, que agradeció el gesto del preisdente Trump y difundió el registro oficial de excarcelación.

Hernández fue detenido en febrero de 2022, a petición de Estados Unidos, pocas semanas después de entregar el poder a la izquierdista Xiomara Castro. Dos años más tarde, un tribunal federal de Nueva York dictó contra él una pena de 45 años al concluir que había aceptado sobornos de narcotraficantes para permitir el tránsito de unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Él siempre sostuvo que era inocente y que estaba siendo objeto de una venganza de los mismos grupos criminales cuyas extradiciones había facilitado.

Trump explicó el domingo, a bordo del Air Force One, que concedió el indulto tras recibir peticiones de distintos sectores en Honduras que afirmaban que Hernández había sido víctima de un montaje atribuido a la Administración Biden. También aseguró que, tras revisar la información disponible, consideró que esas acusaciones tenían fundamento.

El indulto llegó además en plena campaña electoral hondureña. Su anuncio, realizado a pocos días de la votación, introdujo un nuevo elemento de escándalo en la contienda pero favoreció al candidato derechista Nasry Asfura mientras avanzaba el escrutinio.

Asfura es del Partido Nacional, en el que milita Hernández y que ha fermentado el poder largos años entre gobiernos de izquierda comandados por la familia de Manuel Zelaya, cuya mujer es la presidenta saliente.