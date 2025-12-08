El expresidente de Ecuador Lenín Moreno será juzgado por cohecho sobre un caso de sobornos en infraestructuras

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno tendrá que comparecer ante la Corte Nacional de Justicia para responder por un delito de cohecho sobre una red de sobornos, en la que está involucrada una compañía china, en medio de la construcción de la planta hidroeléctrica más ... grande del país.

El juez Olavo Hernández ha llamado a juicio al expresidente en calidad de autor directo del delito de cohecho en relación al supuesto pago de sobornos por 65 millones de euros durante la concesión y construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por parte de la empresa china Sinohydro cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa.

Todavía no hay fecha para la comparecencia del exmandatario ecuatoriano.

La citación a Moreno representa uno de los puntos culminantes de la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado en marzo de 2023, en la que se vincula a Moreno, a familiares y allegados, así como a un total de 24 personas con esta red de sobornos en torno a la central, que comenzó sus operaciones en 2016 tras unas obras estimadas en unos 1.700 millones de euros.

El pasado 4 de diciembre, Moreno rechazó todas las acusaciones a través de un vídeo publicado en su cuenta de X. «No se ha podido probar que haya recibido un solo centavo», declaró el expresidente antes de señalar directamente a Correa y al ex vicepresidente Jorge Glas como responsables.