El éxodo a España deja los vuelos a Madrid sin plazas en seis meses

La huida del régimen y las trabas para establecerse en EE.UU. saturan los aviones

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Filas en el consulado venezolano para recoger pasaportes
Filas en el consulado venezolano para recoger pasaportes
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

«Necesitamos viajar a España lo más pronto posible. Sin fecha de retorno porque nos quedamos allá en la madre patria. Nos vamos todos juntos. Somos una familia de cuatro personas», solicita una pasajera en una agencia de viajes después de recorrer varias aerolíneas de ... manera infructuosa sin conseguir plazas disponibles.

