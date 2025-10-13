El éxodo a España deja los vuelos a Madrid sin plazas en seis meses

«Necesitamos viajar a España lo más pronto posible. Sin fecha de retorno porque nos quedamos allá en la madre patria. Nos vamos todos juntos. Somos una familia de cuatro personas», solicita una pasajera en una agencia de viajes después de recorrer varias aerolíneas de ... manera infructuosa sin conseguir plazas disponibles.

Una antigua y popular agencia de viajes en el este de Caracas se encontraba este viernes abarrotada de gente que buscaba desesperadamente un vuelo para viajar a Madrid. La noticia del Premio Nobel de la Paz concedido ese día a la líder María Corina Machado y su mensaje de que pronto habrá un cambio de régimen en Venezuela no han logrado frenar el éxodo masivo de venezolanos.

Tampoco la presencia de la poderosa flota de buques del Comando Sur de Estados Unidos cerca de las aguas venezolanas bajo la promesa de que combatirán a las organizaciones de narcotraficantes, incluido el régimen de Nicolás Maduro, ha podido disuadir el afán migratorio de su gente.

«Están todos llenos»

«Todos los vuelos de Caracas a Madrid están llenos y no hay más cupo en todo lo que resta del año y principios del próximo», afirma la empleada de la agencia a ABC. «Familias enteras están viajando y abandonando el país por la crisis –explica–. No ven el final del túnel».

En la ruta Caracas-Madrid operan siete aerolíneas: Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Estelar y Laser vuelan de forma directa, mientras que de manera indirecta lo hacen la portuguesa TAP, vía Lisboa, y Turkish, vía Estambul. «Los billetes en clase turista están todos vendidos en los próximos seis meses y solo quedan los costosos en clase ejecutiva y primera clase que no bajan de 1.700 dólares por trayecto», nos aclaran en la agencia de viaje.

La demanda de viajar a España, donde residen ya más de medio millón de venezolanos, se ha disparado por el veto migratorio en Estados Unidos, de donde unos 350.000 nacionales del país caribeño deben salir por tener problemas con el permiso temporal de estancia en su visado.

Ocho millones en el exterior

Los afectados por el veto migratorio de Estados Unidos prefieren cambiar de destino y establecerse en España en lugar de retornar a Venezuela, donde no se ha producido todavía un cambio de gobierno.

La permanencia fraudulenta del régimen de Maduro en el poder tras haber perdido las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 ha impulsado la nueva ola de éxodo, que la propia María Corina Machado ha estimado entre un millón y tres millones de venezolanos.

Las cifras de Naciones Unidas estiman que unos ocho millones de venezolanos han abandonado su país, lo que representa el 30% de la población, escapando de la crisis económica y política. Venezuela se vacía pese a las promesas de libertad y cambio.