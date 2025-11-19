Suscribete a
ABC Premium

El exilio de la periodista de ABC de Venezuela: «Escapé de la miseria y la falta de verdad»

La reportera venezolana Ymarú Rojas, colaboradora de este diario, relata con crudeza y dolor las razones que la empujaron a abandonar su hogar y sumarse a la diáspora, que asciende ya a nueve millones pero aún mantiene la esperanza de volver a su país

«Trump no va a invadir Venezuela, pero desarmará al narco y a Maduro»

«Sólo cuando sentí el zumbido del avión despegando y Caracas se me hizo pequeña, fue cuando abracé a mi familia. También abracé la libertad», relata Ymarú Rojas sobre su salida de Venezuela
«Sólo cuando sentí el zumbido del avión despegando y Caracas se me hizo pequeña, fue cuando abracé a mi familia. También abracé la libertad», relata Ymarú Rojas sobre su salida de Venezuela y. rojas

Ymarú Rojas

Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es difícil para un venezolano emigrar y no pensar que se convertirá en sólo un número; en una simple unidad de la estadística que contabiliza ya más de nueve millones de desplazados por el mundo, expulsados de nuestro territorio por la asfixiante crisis. Y ... yo soy ahora parte de esa cifra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app