Zelenski y Trump llegan a la Casa Blanca para hablar sobre misiles y paz en Ucrania

El exasesor de Trump John Bolton se declara no culpable de divulgar información clasificada

El antiguo subordinado del presidente se ha entregado a las autoridades para responder por la imputación de la que fue objeto a última hora de este jueves

Trump se cobra otra víctima: imputan a John Bolton, su exasesor de seguridad nacional

John Bolton, a su salida del juzgado
John Bolton, a su salida del juzgado AFP

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton se ha entregado a las autoridades estadounidenses para responder por la imputación de la que fue objeto a última hora de este jueves por supuestamente compartir y guardar de manera ilegal información clasificada y ... se ha declarado no culpable.

