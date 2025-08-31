El exalcalde de Nueva York y exabogado de Trump Rudy Giuliani, hospitalizado tras un accidente de coche

El exalcalde de Nueva York y exabogado de Donald Trump Rudy Giuliani ha sido hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico cerca de Mánchester, en New Hampshire, según ha informado un portavoz.

Giuliani ha sufrido una fractura de varias vértebras y otros cortes, según el portavoz, Michael Ragusa, en una publicación en la red social X. El coche de alquiler de Giuliani ha sido embestido por detrás a gran velocidad.

Ragusa ha afirmado que Giuliani se encontraba «de muy buen ánimo» y que se esperaba que fuera dado de alta del hospital en unos días.

@RudyGiuliani was in a car accident in NH on Aug 30 after assisting a domestic violence victim. He sustained injuries but is in good spirits and recovering tremendously. Thank you for the prayers & support. 🙏 official statement below. pic.twitter.com/ohYJCcXpjR — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

El portavoz también ha recalcado que se ha tratado de un accidente y no un ataque premeditado: «Rogamos respeto a la privacidad y a la recuperación del alcalde Giuliani, así como el cese de la difusión de teorías conspirativas infundadas».

Giuliani trabajó como abogado del presidente Donald Trump en sus fallidos esfuerzos por revocar los resultados de las elecciones de 2020.