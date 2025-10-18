Suscribete a
Las evasivas de Trump sobre el suministro de misiles no sorprenden en Kiev: «El día de la marmota»

El país recibe con tibieza y sin expectativas las palabras de Trump

Trump se resiste a enviar Tomahawks pese a la presión de Zelenski

Empleados de guardería cuidan de unos niños en un refugio durante una alerta en Chernígov
Miriam González

Kiev

Una sensación agria se impuso en la sociedad ucraniana tras el anuncio de la cumbre bilateral entre Estados Unidos y Rusia en Hungría un día antes del encuentro con Zelenski. Muchos en Ucrania ya anticipaban los resultados de la reunión entre Trump y Zelenski. ... El mandatario estadounidense, durante la parte pública del encuentro, elogió en varias ocasiones a su homólogo ucraniano. Pero «una palabra amable y un arma siempre pueden lograr más que una simple palabra amable», escribió el periodista y bloguero ucraniano Yan Valentov.

