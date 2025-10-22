Suscribete a
ABC Premium

Los eurodiputados piden la suspensión del comisario Várhelyi mientras se aclara el caso de espionaje húngaro

Si no dimite, el escándalo podría arrastrar a toda la Comisión, ya que legalmente no puede ser destituido

Agentes secretos de Orbán han estado espiando a funcionarios europeos

Von der Leyen solo ha preguntado a Várhelyi si sabía de los intentos húngaros de reclutar espías en la Comisión
Von der Leyen solo ha preguntado a Várhelyi si sabía de los intentos húngaros de reclutar espías en la Comisión EFE
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Europea afronta una evidente escalada de la crisis desatada por las revelaciones sobre una presunta red de espionaje húngara que operaba desde la embajada de Budapest en Bruselas, dirigida entonces por quien hoy es uno de sus comisarios. En un debate en ... el Parlamento Europeo se puso de manifiesto la creciente división política provocada por este hecho y la incomodidad que le supone al propio ejecutivo comunitario. La gran mayoría de eurodiputados pidió a la presidenta Ursula von der Leyen que suspenda al comisario húngaro, Oliver Várhelyi, mientras no se aclaren los hechos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app