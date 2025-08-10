Estados Unidos se queda solo en la ONU en su apoyo a la misión israelí

Estados Unidos defendió este domingo a Israel en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, asegurando que el país tiene derecho a decidir lo que considere mejor para su seguridad. La representante estadounidense rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza como « ... falsas» y recordó que Washington cuenta con poder de veto en el Consejo, lo que le permite bloquear cualquier acción propuesta.

«De forma asombrosa», dijo Dorothy Shea, «en lugar de presionar a Hamás, los miembros de este órgano han alentado y recompensado activamente su intransigencia, prolongando la guerra al difundir mentiras sobre Israel y Estados Unidos, y otorgando victorias propagandísticas a los terroristas».

La postura estadounidense generó preocupación entre otros miembros del Consejo y altos funcionarios de la ONU. China calificó de «inaceptable» el «castigo colectivo» contra la población gazatí, mientras que Rusia advirtió contra una «imprudente intensificación de las hostilidades».

Noticia Relacionada El reconocimiento del Estado palestino, ¿solo un gesto simbólico? Andrés Gerlotti Slusnys Francia, el Reino Unido y Canadá han amenazado a Israel con dar el paso

En su intervención, Ramesh Rajasingham, jefe adjunto de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, alertó de que «ya no se trata de una crisis de hambre inminente; esto es hambruna». Según dijo, las condiciones humanitarias en la Franja son «más que horribles» y el lenguaje resulta insuficiente para describir la magnitud del sufrimiento. Documentó que 98 niños han muerto por desnutrición aguda grave -37 desde el 1 de julio-, mientras la ayuda que llega es «insuficiente» y las operaciones humanitarias enfrentan obstáculos constantes.

En esta reunión del Consejo de Seguridad, la defensa más clara y, en realidad, única de Israel vino de la representante de Estados Unidos. Fue la única delegación que intervino para respaldar públicamente la posición israelí. Otros socios de Israel se oponen frontalmente a la toma de Gaza.

Decisión errónea

El representante del Reino Unido, James Kariuki, dijo que su delegación, junto con otros miembros europeos del Consejo, había solicitado la reunión en respuesta a la decisión del Gobierno de Israel de ampliar sus operaciones militares en Gaza. Calificó esa decisión de «errónea» y pidió a Israel reconsiderarla de inmediato, advirtiendo que no pondrá fin al conflicto y solo conducirá a más derramamiento de sangre.

Rusia, por su parte, criticó la decisión de celebrar esta reunión con retraso pese a lo que calificó como «acontecimientos extremadamente peligrosos» en los territorios palestinos ocupados en días recientes. Dmitry A. Polyanskiy, el enviado ruso, acusó a Israel de haber preparado su ofensiva contra Gaza mientras aparentaba preocupación por los rehenes, y afirmó que la intervención del ministro de Exteriores israelí el 5 de agosto buscó crear una imagen de respaldo en el Consejo para justificar la continuación de las operaciones militares, algo a lo que el grueso de ese mismo órgano se opone.

El poder de veto de EE.UU. asegura que no haya condena alguna a Israel en ese foro.