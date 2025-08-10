Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Morante resulta cogido en Pontevedra y es llevado a la enfermería

Estados Unidos se queda solo en la ONU en su apoyo a la misión israelí

La representante estadounidense rechaza las acusaciones de genocidio en Gaza como «falsas»

Malestar en Washington por la filtración española sobre el F-35

Panorama general de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Gaza celebrada en la sede de las Naciones Unidas
Panorama general de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Gaza celebrada en la sede de las Naciones Unidas Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos defendió este domingo a Israel en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, asegurando que el país tiene derecho a decidir lo que considere mejor para su seguridad. La representante estadounidense rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza como « ... falsas» y recordó que Washington cuenta con poder de veto en el Consejo, lo que le permite bloquear cualquier acción propuesta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app