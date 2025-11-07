Suscribete a
Estados Unidos levanta las sanciones al presidente sirio antes de su reunión con Trump

La decisión llega después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hiciera lo mismo la víspera

La Justicia alemana autoriza las deportaciones de refugiados a Siria: «Ya no están amenazados»

El presidente Sirio, Ahmed al Sharaa
El presidente Sirio, Ahmed al Sharaa Reuters

Estados Unidos ha levantado este viernes las sanciones al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, un día después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hiciera lo mismo antes de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la próxima semana.

