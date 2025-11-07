Estados Unidos levanta las sanciones al presidente sirio antes de su reunión con Trump

Estados Unidos ha levantado este viernes las sanciones al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, un día después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hiciera lo mismo antes de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la próxima semana.

El país ha retirado la designación de «terrorista global especialmente designado» a Al Sharaa y al ministro del Interior sirio, Anas Khattab, de acuerdo con un aviso publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos recogido por la agencia de noticias Reuters.

Esta medida llega después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordara en la víspera levantar las sanciones contra Al Sharaa, a propuesta de Washington, que sostuvo que Siria «se encuentra en una nueva era» y defendió que el mandatario «trabaja arduamente para cumplir sus compromisos».

Horas después, Reino Unido dio también este paso, mientras que la Unión Europea ha tomado nota de la decisión y ha adelantado que transpondrá pronto la decisión.

Al Sharaa fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido en ese momento por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.

Las sanciones contra Al Sharaa le fueron impuestas en 2014 e incluían una prohibición de viaje, una congelación de activos y un embargo de armas por sus lazos con HTS, anteriormente vinculada a la organización terrorista Al Qaeda.

Al Sharaa será recibido el lunes en Washigton por Trump, la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca y la consagración para este exyihadista que en menos de un año ha sacado a su país del aislamiento. Este encuentro forma parte de una campaña de blanqueamiento de la figura del actual presidente sirio tras su pasado como yihadista.