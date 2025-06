'8647': los secretos del código por el que acusan al exdirector de la CIA de promover al asesinato de Trump

El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha iniciado una investigación contra el exdirector del FBI, James Comey. La fuente de la discordia, entre él y Trump surge con una publicación compartida en redes sociales que muestra una imagen hecha con conchas sobre la arena, formando los números 86 47. Una fotografía en Instagram que para los republicanos podría interpretarse como una amenaza de muerte contra el presidente estadounidense. La imagen iba acompañada de un texto que decía: «Formación de conchas geniales en mi caminata por la playa».

Imagen compartido por James Comey INSTAGRAM

¿Qué puede significar 86 47?

El problema está en que en el lenguaje de los espías y los militares el número 86 significa eliminar o deshacerse de algo o alguien. También se usa en la hostelería de EE.UU. para indicar que un producto está agotado. Y en la jerga del hampa se emplea para referirse a una tumba de ocho pies de largo y seis pies de profundidad. En cuanto al 47 dicen que hace alusión a que Trump es el 47º presidente de Estados Unidos. Asimismo, ya en su primer mandato manifestantes de la extrema izquierda empleaban en sus protestas carteles con el código 86 47.

Comey, unos días después, borró la imagen, y dejó un nuevo mensaje diciendo: «Publiqué anteriormente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político. No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré«. Sin embargo, la foto se hizo viral y los debates sobre el significado de la imagen incendiaron las redes.

A raíz de la polémica por la publicación de Comey, Trump comentó en una entrevista en la cadena Fox News que «él sabía exactamente lo que significaba«. Al tiempo que ha destacado que Comey «nunca fue muy competente, pero lo suficiente para saber lo que significa y lo hizo por una razón y ha sido atacado duramente por ello. Porque le gusto a la gente y les gusta lo que está pasando en EE.UU. Nuestro país está siendo respetado de nuevo y él está pidiendo el asesinato del presidente«. Y añadía: »Un niño sabe lo que eso significa. ¿Eres el director del FBI y no lo sabes? Eso quiere decir 'asesinato' y lo dice alto y claro«, ha subrayado Trump.

Un nombre que ha parado los pies a más de un presidente o candidato

Comey ha pasado a la historia por varias razones. Cuando era el número dos del Departamento de Justicia de EE.UU. declaró anticonstitucional un programa de escuchas que el Gobierno de Bush hijo quería poner en marcha tras el ataque del 11-S. También reabrió en 2016 una investigación contra Hillary Clinton en plena campaña presidencial, cuando la candidata demócrata tenía ventaja contra su contrincante, que era Donald Trump. Se acusaba a Clinton de haber sido «descuidada» en el manejo de información clasificada. Tras la derrota de la candidata se habló del 'efecto Comey'. Y para los republicanos era un héroe.

Sin embargo, la polémica que le valió el despido de Trump fue cuando compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Declaró que el FBI estaba indagando si miembros del equipo de campaña del magnate inmobiliario habían conspirado con Rusia para influenciar las elecciones de 2016. La conclusión fue que efectivamente hubo injerencias.

De ahí que Trump sacara ahora a relucir en Fox también este capítulo, recordando que Comey lo «traicionó» en su día con el 'Russiagate'. «No tiene un historial limpio, es un poli sucio», ha manifestado. Al tiempo que la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, acusó a Comey de dar un golpe contra Trump y afirmó que debería ser encarcelado. Mientras continúan las investigaciones a la espera de más detalles.