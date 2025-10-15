Trump duplica el apoyo financiero a Milei antes de las elecciones en Argentina

Un día después de la visita de Javier Milei a la Casa Blanca, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este martes nuevas medidas de apoyo financiero a Argentina. Estados Unidos volvió a comprar pesos argentinos en el mercado abierto y ... trabaja con fondos privados para crear un mecanismo de inversión de 20.000 millones de dólares destinado a la deuda soberana del país.

El nuevo fondo complementará una línea de 'swap' por otros 20.000 millones, elevando a 40.000 millones el respaldo total a la economía argentina. Bessent aclaró que Washington seguirá apoyando al Gobierno de Milei mientras mantenga «buenas políticas», sin importar el resultado de las elecciones legislativas de este mes.

El anuncio llega tras la reunión de este martes, en la que Donald Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y le prometió apoyo total de cara a los comicios del 26 de octubre, condicionando la ayuda estadounidense a «su reelección». El presidente norteamericano afirmó que Milei es la única opción viable para mantener la cooperación con Washington y advirtió que, si pierde, Estados Unidos se retirará.

Milei no se someterá a reelección, sino que el 26 de octubre se celebran elecciones legislativas en Argentina. Después la Casa Blanca claró que se refiere a que Milei tenga una mayoría suficiente y se mantenga en el cargo cuando acabe su primer mandato en 2027.

Horas bajas de Milei

El presidente argentino se enfrenta a una fuerte crisis política por un escándalo de corrupción que involucra a su hermana Karina y una caída del 13,6% en la confianza pública. Unos audios filtrados implican a la secretaria presidencial en una presunta red de sobornos vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que ha provocado allanamientos judiciales. A esto se suman derrotas legislativas recientes y encuestas que muestran un deterioro inédito en su imagen, justo antes de las elecciones provinciales y legislativas.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, Trump elogió las reformas económicas del mandatario argentino, bromeó sobre el uso de misiles Tomahawk y planteó avanzar hacia un acuerdo de libre comercio.

Milei agradeció la asistencia financiera de Washington y defendió la sintonía ideológica entre ambos gobiernos. Trump destacó también un giro político favorable a Estados Unidos en América Latina, mencionando a Brasil, Bolivia, Costa Rica y El Salvador, y aseguró que China «ya no representa una amenaza significativa» en la región.