Trump duplica el apoyo financiero a Milei antes de las elecciones en Argentina

El Tesoro anunció nuevas compras de pesos y un fondo de 20.000 millones de dólares, mientras el presidente argentino afronta escándalos y caída de popularidad en plena campaña legislativa

Trump promete apoyo total a Milei y condiciona la ayuda de EE.UU. a su victoria en las legislativas

Donald Trump recibe a Javier Milei en la Casa Blanca este martes
Donald Trump recibe a Javier Milei en la Casa Blanca este martes ep
David Alandete

Corresponsal en Washington

Un día después de la visita de Javier Milei a la Casa Blanca, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este martes nuevas medidas de apoyo financiero a Argentina. Estados Unidos volvió a comprar pesos argentinos en el mercado abierto y ... trabaja con fondos privados para crear un mecanismo de inversión de 20.000 millones de dólares destinado a la deuda soberana del país.

