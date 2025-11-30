Estados Unidos califica la reunión con Ucrania de «muy productiva», aunque «todavía queda trabajo por hacer»

Estados Unidos y Ucrania han mantenido este domingo una reunión en Floridad para abordar la manera de poner fin a la guerra tras la invasión por parte de Rusia, unas conversaciones que el jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, ha calificado ... como «muy productivas». No obstante, ha advertido de que «todavía queda más trabajo por hacer».

«Tuvimos otra sesión muy productiva, aprovechando los resultados de Ginebra y los acontecimientos de esta semana, pero queda más trabajo por hacer. Esto es delicado. Es complicado», ha declarado Rubio a periodistas. Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, que ha encabezado la delegación de Kiev, también se ha pronunciado en estos términos.

Las negociaciones en Florida se producen en un momento en que Kiev se enfrenta a una creciente presión militar y política, además de a las consecuencias de un escándalo de corrupción interna. En estas conversaciones, Washington ha presentado un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años y busca concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.

Las negociaciones, que se celebran tras otras desarrolladas en Ginebra, podrían sentar las bases para una próxima visita a Moscú del enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, que también ha estado presente en el encuentro y del que se espera que hable sobre Ucrania con el presidente ruso, Vladímir Putin.

En cuanto a la delegación ucraniana, al frente se encontraba el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, aunque también han acudido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andrii Hnatov, y al asesor presidencial Oleksandr Bevz. A pesar de que han calificado las conversaciones como «productivas y exitosas», una fuente cercana a los enviados de Kiev ha declarado a la agencia de noticias AFP que «el proceso no es fácil porque la búsqueda de fórmulas y soluciones continúa».

Otra fuente al tanto de las negociaciones declaró a la AFP que Washington «realmente quiere que se acuerden los puntos finales» antes de volver a dialogar con Moscú. «La redacción es complicada, especialmente en lo que respecta a los territorios, porque (los estadounidenses) se consideran exclusivamente mediadores, no una parte», ha añadido.

Borrador de 28 puntos

Una propuesta inicial estadounidense de 28 puntos, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, exigió que Kiev se retirara de su región oriental de Donetsk y que Washington reconociera de facto las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

Estados Unidos modificó el borrador original tras las críticas de Kiev y Europa, pero el contenido actual sigue siendo incierto. Tras las negociaciones en Florida, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el lunes a Zelenski para conversar en París.

Por otra parte, Rubio no asistirá a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el miércoles y el jueves en Bruselas, a pesar de las preocupaciones de los aliados sobre el plan estadounidense para Ucrania. Sin embargo, se espera que Witkoff vaya a Moscú para conversar con Putin.

Este frenesí diplomático se produce mientras la guerra, que ha causado la muerte de decenas de miles de civiles y militares y desplazado a millones de ucranianos, no muestra señales de ceder. Además, Ucrania atacó este viernes dos petroleros de la 'flota fantasma' rusa.