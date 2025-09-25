Eslovenia declara a Netanyahu persona 'non-grata' y prohíbe su entrada al país

El Gobierno de Eslovenia ha acordado este jueves la declaración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como persona 'non grata', lo que implicará por tanto que no podrá entrar en territorio esloveno, una medida que ya estaba en vigor para los ministros ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

La secretaria de Estado de Exteriores Neva Grasic ha justificado esta medida por el procedimiento abierto contra Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad y ha recordado que una comisión independiente de la ONU ya ha catalogado como genocidio los abusos israelíes en la Franja de Gaza.

Noticia Relacionada Embargo de armas y veto de entrada a quiénes participen en el «genocidio» Dounia Sbai El presidente del Gobierno reconoce que estas acciones no bastan para frenar la guerra, pero espera que sirvan para añadir presión a Netanyahu

Grasic ha explicado que, con esta decisión, el Gobierno quiere enviar «un mensaje claro» a las autoridades israelíes, para que asuman que Eslovenia espera de su parte un respeto a las decisiones judiciales y al Derecho Internacional. «No es ninguna medida contra el pueblo israelí», ha esgrimido, según la televisión pública RTS.

El Ejecutivo esloveno ya había adoptado sanciones contra dirigentes israelíes y el año pasado formó parte de un grupo de países europeos, entre los que figuraba España, que reconoció formalmente el Estado palestino. Más de una decena de países han dado en la última semana este mismo paso, para un total de más de 150 en todo el mundo.