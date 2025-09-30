Suscribete a
Eslovaquia reforma la constitución para subordinar el derecho comunitario a las leyes nacionales

Para atraer el voto más reaccionario a su propuesta, incluyó la restricción de los derechos de las minorías sexuales

Alivio en Bruselas por el resultado en Moldavia: «Eligieron democracia frente a la presión rusa»

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, considera que se debe construir un «muro de protección constitucional contra la política progresista» de Bruselas
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, considera que se debe construir un «muro de protección constitucional contra la política progresista» de Bruselas
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Eslovaquia pretende demostrar que no es necesaria la salida de la Unión Europea, con consecuencias para el país gravemente perniciosas como demostró el Brexit, para poner coto al derecho comunitario y a su influencia en el Gobierno de un Estado miembro. Está por ver ... si es capaz de mantener esta decisión, que contradice el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, sin activar mecanismos de condicionalidad que limiten el acceso de Eslovaquia a fondos europeos, como ya ocurrió con Hungría y Polonia. Pero, de momento, el populista Robert Fico se anota un punto ante el electorado ultranacionalista, hostil con Bruselas y deseoso de que el país se reoriente hacia Rusia, del que depende su Gobierno.

