Los otros escenarios que medirán el pulso a Trump

La elección a la alcaldía de Nueva York capitaliza buena parte de la atención política en EE.UU. por el ascenso de un candidato, Zohran Mamdani, rompedor y polémico. Pero los estadounidenses acuden a las urnas en muchos otros lugares del país este ... martes, en una jornada electoral que será la primera oportunidad de medir la temperatura política en EE.UU. un año después -el aniversario es el miércoles- de la victoria de Donald Trump en las presidenciales.

El resultado en Nueva York, donde se espera la victoria del candidato socialista y musulmán, en las antípodas del presidente, ya se descuenta como una respuesta populista de los demócratas al populismo de Trump. Las cosas están más ajustadas en dos elecciones de gran importancia para el puesto de gobernador: las de Nueva Jersey y Virginia.

El primer estado es un territorio que se inclina más hacia los demócratas, pero allí Trump creció con fuerza el año pasado. La candidata demócrata, la moderada Mikie Sherrill, mantiene una ventaja escasa frente al republicano Jack Ciattarelli, un aliado del presidente que concurre por tercera vez al cargo. El pasado fin de semana, los demócratas tuvieron que alistar a Barack Obama, su figura con más ascendencia, para hacer campaña en Nueva Jersey y tratar de apuntalar las opciones de Sherrill. Hoy Trump buscará dar un impulso a Ciattaerlli en una intervención por vídeo en su mitin de cierre de campaña.

El presidente hará lo mismo con la candidata republicana a gobernadora en Virginia, Winsome Earle-Sears, que busca convertirse en la primera mujer negra con ese cargo en EE.UU. y que lo tiene mucho más complicado. Según las encuestas, la demócrata Abigail Spanberger apunta a anotarse la victoria en unos comicios que ocurren siempre un año después de la elección presidencial y que suelen entenderse como el primer referéndum a la gestión del residente en la Casa Blanca.

Spangenberg pondría así fin a ocho años con gobernador republicano, después de que Glenn Youngkin haya agotado sus dos mandatos.

Habrá muchas otras elecciones a puestos estatales y locales de todo rango y, entre ellas, algunas que tendrán impacto a nivel nacional. Por ejemplo, el decisivo referéndum en California que permitirá a los demócratas del estado redibujar los mapas electorales para conseguir más diputados a la Cámara de Representantes en las legislativas del año que viene. Es una respuesta a los rediseños electorales ejecutados por los republicanos -y animados por Trump- en estados como Texas.