Suscribete a
ABC Premium

Enemigo a las puertas: 70.000 soldados desplegados en la frontera polaca

Durante dos días, tropas rusas y bielorrusas realizarán maniobras militares para llevar a cabo un simulacro de ataque occidental

Polonia rechaza la solidaridad de Hungría

Las maniobras militares Zapad 2021, conjuntamente entre Rusia y Bielorrusia, fueron en Kaliningrado
Las maniobras militares Zapad 2021, conjuntamente entre Rusia y Bielorrusia, fueron en Kaliningrado REUTERS
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Unos 30.000 soldados rusos y bielorrusos amanecen este viernes apostados frente a la frontera polaca para llevar a cabo un simulacro de ataque. Las maniobras 'Zapad 2025', que realizan conjuntamente estos dos ejércitos, alcanzan una escala técnica, simbólica y geopolítica que va mucho más ... allá de la simple práctica militar. Su estructura, ubicación y antecedentes sugieren una clara intención de intimidación regional y ensayo de escenarios ofensivos. Y, después de las incursiones de drones rusos en esta misma frontera, derribados por aviones de la OTAN, la tensión puede cortarse en estos 400 kilómetros de bosques primarios, ríos serpenteantes y zonas rurales salpicadas de pequeñas aldeas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app